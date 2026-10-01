Окупанти загубили мощі Дмитра Донського під час відступу на Лиманському напрямку

Церква країни-агресора відправила мощі на фронт для «підняття бойового духу» загарбників

Російська православна церква визнала факт втрати мощей Дмитра Донського, які привезли на фронт для «підняття бойового духу» російських військових. Однак під час відступу на Лиманському напрямку окупанти залишили скриньку з мощами на полі бою, пише «Дивогляд».

Відомо, що у вересні керівництво РПЦ відправила на фронт фрагмент правої руки князя Дмитра Донського. Мощі мали «духовно зміцнити» російських військових.

Перед поїздкою на фронт із ковчегом провели хресний хід вулицями Москви. Згодом у тимчасово окупованому Донецьку біля меморіалу Другої світової війни місцеві колаборанти та російські офіцери прикладалися до мощей під час молебню.

Навіть Митрополит Донецький і Маріупольський Володимир закликав «Божу допомогу» на війська РФ.

Однак вже під час чергового відступу поблизу Лимана російські військові залишили скриньку з мощами Донського на полі бою.

Це не перший випадок втрати російськими військовими мощей святих на фронті. У липні російські військові на тимчасово окупованій Донеччині загубили мощі Олександра Невського, які везли для проведення молебню. А минулого року росіяни «загубили» мощі Матрони Московської. Також на фронті.