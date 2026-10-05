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Зеленський анонсував нові поставки з Франції та навчання пілотів на новітніх літаках

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський анонсував нові поставки з Франції та навчання пілотів на новітніх літаках
Україна та Франція раніше домовилися про придбання перших 16 винищувачів Rafale разом з озброєнням
фото: Reuters

Українські льотчики найближчим часом мають розпочати підготовку до польотів на французьких винищувачах Rafale

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нового пакета оборонних поставок із Франції. За його словами, під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном сторони обговорили майбутню допомогу, а також підготовку українських пілотів до польотів на французьких винищувачах Rafale, пише «Главком».

«Хороша розмова з Президентом Емманюелем Макроном. Дякую за повну підтримку з боку Франції. Обговорили російську терористичну ескалацію та наші потреби у захисті. Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення», – повідомив Зеленський.

За словами президента, українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції. «Це сильний крок для української бойової авіації», – зазначив глава держави.

Про початок підготовки українських пілотів до польотів на Rafale 2 жовтня також повідомляв заступник міністра Європи Франції Бенжамен Аддад. За його словами, Париж уже розпочав роботу над підготовкою льотчиків, які мають керувати французькими винищувачами.

Україна та Франція раніше домовилися про придбання перших 16 винищувачів Rafale разом з озброєнням. Згідно з домовленостями, чотири перші літаки мають передати українським військовим після завершення навчання українських пілотів і механіків.

Окрім авіації, сторони продовжують роботу над локалізацією французького озброєння в Україні. Зеленський повідомив, що українські та французькі команди працюють над виробництвом французьких ракет та авіабомб на українській території.

Йдеться, зокрема, про ліцензійне виробництво крилатих ракет SCALP і керованих авіабомб AASM. Франція також погодила ліцензійне виробництво в Україні ракет Aster 30 спільно з Італією.

Окремо Зеленський згадав систему Freyja – український проєкт протибалістичних ракет-перехоплювачів. За його словами, Україна та Франція активно готують цю систему та під час розмови обговорили, які роботи можна прискорити.

«Наші команди також продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні. Активно готуємо систему Freyja. Обговорили, де можемо прискоритись», – заявив президент.

Франція раніше підтвердила підтримку розвитку українських протибалістичних перехоплювачів, зокрема проєкту Freyja, та заявила про готовність допомагати Україні через промислову співпрацю і експертизу французького оборонного відомства.

Водночас Зеленський не уточнив, яке саме озброєння увійде до нового пакета французьких поставок. Президент зазначив, що детальніше сторони планують обговорити його наповнення під час майбутньої зустрічі.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон засудив російський удар по Національній академії наук України в Києві.

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Теги: ЗСУ Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон Повітряні сили ЗСУ

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