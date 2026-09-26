В Україні без дощів і тепло до 21°: погода на 26 вересня 2026 року

В Україні мінлива хмарність без істотних опадів – вихідні розпочинаються сухо і тепло

Вдень у столиці синоптики обіцяють 18–20° тепла

У суботу, 26 вересня, в Україні мінлива хмарність, без істотних опадів – вихідні розпочинаються приємно: сухо й тепло до 21°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, без істотних опадів – після кількох дощових і холодних днів країна нарешті отримує сухий і порівняно теплий осінній день. На південному заході вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 4–9°; вдень 16–21°. У Карпатах уже по-справжньому по-осінньому: вночі 0–5°, вдень лише 8–13°.

У суботу, 26 вересня, у Києві хмарність мінлива, без істотних опадів – столиця проведе вихідний у сухій і комфортній погоді. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 4–9°, вдень 16–21°; у Києві вночі 7–9°, вдень 18–20°.

Синоптики обіцяють, що вихідні загалом пройдуть без істотних опадів: лише в неділю на сході, а в понеділок на півдні та південному сході очікуються дощі. Температура вночі 4–11°, вдень 16–22°.

Нагадаємо, цього тижня Україна пережила різке осіннє похолодання та значні дощі – холодний атмосферний фронт поклав край «бабиному літу». Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 21–27 вересня 2026 року.