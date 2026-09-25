Росіяни атакували склади McDonald’s на Київщині: можливі перебої з продукцією

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу

Під час чергової повітряної атаки російські окупанти завдали удару по складських комплексах мережі McDonald’s у Броварському районі Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабоіки.

На місці ворожого влучання спалахнула масштабна пожежа. Наразі підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та приборкують вогонь.

❗️Росіяни атакували склади McDonald’s у Броварському районі – місцеві Telegram-канали



На місці влучання спалахнула масштабна пожежа. Через атаку можливі перебої з постачанням продукції до ресторанів мережі. pic.twitter.com/8tcSAIQxur — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

У зв'язку з пошкодженням складських приміщень і логістичного хабу можливі тимчасові перебої з постачанням продукції до ресторанів мережі. Інформація щодо потерпілих та остаточних масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області. За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок.

Вже зранку 25 вересня російські окупанти знову атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі столиці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів.

Під час чергової атаки на столицю росіяни завдали удару по Соломʼянському району Києва. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення. У мережі повідомляється, що імовірно, росіяни вдарили по бізнес-центру «‎Інком», де знаходиться провайдер Datagroup.