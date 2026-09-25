Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росіяни атакували склади McDonald’s на Київщині: можливі перебої з продукцією

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували склади McDonald’s на Київщині: можливі перебої з продукцією
Пожежа на складських комплексах мережі McDonald’s
скриншот відео

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу

Під час чергової повітряної атаки російські окупанти завдали удару по складських комплексах мережі McDonald’s у Броварському районі Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабоіки.

На місці ворожого влучання спалахнула масштабна пожежа. Наразі підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та приборкують вогонь.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

У зв'язку з пошкодженням складських приміщень і логістичного хабу можливі тимчасові перебої з постачанням продукції до ресторанів мережі. Інформація щодо потерпілих та остаточних масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області. За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок. 

Вже зранку 25 вересня російські окупанти знову атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі столиці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів. 

Під час чергової атаки на столицю росіяни завдали удару по Соломʼянському району Києва. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення.  У мережі повідомляється, що імовірно, росіяни вдарили по бізнес-центру «‎Інком», де знаходиться провайдер Datagroup.

Теги: обстріл Київщина McDonald's

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці удару працюють рятувальники та інші екстрені служби
Окупанти атакували продуктові склади у Дніпрі: є загиблі та поранені
2 вересня, 14:29
Емілі влаштували фотосесію для новонароджених
У Відні дівчинка народилася в ресторані McDonald's (фото)
3 вересня, 10:29
Ліцей постраждав від російського обстрілу 2 вересня
Вчителька проводила онлайн-урок у пошкодженому після обстрілу ліцеї Одеси
4 вересня, 19:29
Російський дрон влучив у багатоповерхівку Києва
У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки на Київ 1 вересня
7 вересня, 09:18
Російські війська атакували Київщину безпілотниками
Окупанти завдали масованого удару по Київщині: є загиблі та поранені
8 вересня, 19:13
Наслідки обстрілу Київщини 9 вересня
На Київщині через атаки РФ за добу постраждали троє людей
10 вересня, 08:54
Пожежа на території заводу Reeva у Білій Церкві
Завод Reeva у Білій Церкві зупинив роботу після атаки РФ
10 вересня, 10:22
На одній з парковок димлять пошкоджені автівки
Комбінований удар по столиці: прокуратура уточнила вік загиблих та показала наслідки
Вчора, 09:33
Атака на «Парковий»: відомий конгрес-центр у Києві зупинив роботу після удару
Атака на «Парковий»: відомий конгрес-центр у Києві зупинив роботу після удару
Сьогодні, 14:10

Новини

Російський дрон убив 14-річного ізраїльтянина у Києві: окупанти вдарили біля посольства – ЗМІ
Російський дрон убив 14-річного ізраїльтянина у Києві: окупанти вдарили біля посольства – ЗМІ
Росіяни атакували склади McDonald’s на Київщині: можливі перебої з продукцією
Росіяни атакували склади McDonald’s на Київщині: можливі перебої з продукцією
Влучання дрона в офісну будівлю у Соломʼянському районі: четверо загиблих, є поранені (оновлено)
Влучання дрона в офісну будівлю у Соломʼянському районі: четверо загиблих, є поранені (оновлено)
Де шукати гриби на Київщині: локації та правила збору
Де шукати гриби на Київщині: локації та правила збору
У Києві восьма за день повітряна тривога тривала 23 хвилини
У Києві восьма за день повітряна тривога тривала 23 хвилини
У Києві встановлено нові тарифи на воду: скільки доведеться платити
У Києві встановлено нові тарифи на воду: скільки доведеться платити

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
57K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua