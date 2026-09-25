Росіяни атакували склади McDonald’s на Київщині: можливі перебої з продукцією
Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу
Під час чергової повітряної атаки російські окупанти завдали удару по складських комплексах мережі McDonald’s у Броварському районі Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабоіки.
На місці ворожого влучання спалахнула масштабна пожежа. Наразі підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та приборкують вогонь.
У зв'язку з пошкодженням складських приміщень і логістичного хабу можливі тимчасові перебої з постачанням продукції до ресторанів мережі. Інформація щодо потерпілих та остаточних масштабів руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області. За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок.
Вже зранку 25 вересня російські окупанти знову атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі столиці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів.
Під час чергової атаки на столицю росіяни завдали удару по Соломʼянському району Києва. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення. У мережі повідомляється, що імовірно, росіяни вдарили по бізнес-центру «Інком», де знаходиться провайдер Datagroup.
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