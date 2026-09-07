Застава для Мудрої. Суддя ВАКС вирахував приховані доплати ексзаступниці Буданова

Служитель Феміди Микола Глотов виступив за збільшення застави підозрюваній ексчиновниці, але колегія апеляційного суду його не почула

Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Микола Глотов, який входив до колегії суддів, яка переглядала міру запобіжного заходу колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій, виклав власну позицію щодо задекларованих доходів підозрюваної. Про це повідомляє «Главком», який ознайомився з окремою думкою судді Глотова.

За словами служителя Феміди, призначена застава Мудрій у розмірі 20 млн грн, яку без змін залишила апеляційна палата ВАКС, у разі її внесення не здатна буде запобігти встановленим ризикам. Адже, як припустив суддя Глотов, підозрювана ексзаступниця глави Офісу президента володіє прихованими активами.

Суддя проаналізував декларацію за 2025 рік підозрюваної Ірини Мудрої. Зокрема, сума сукупних її заощаджень (готівкою і на банківських рахунках) склала 20,62 млн грн. Окремо суддя Глотов зазначив, що до уваги не бралися збереження цивільного чоловіка Ірини Мудрої, якого вона відображала в деклараціях, починаючи з 2021 року. Крім того, у розрахунок суми застави не було взято нерухоме майно, належне підозрюваній та пов’язаним з нею особам, зазначеним у декларації.

Також суддя Микола Глотов наголосив, що матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, представлені у справі, «доводять, що підозрювана Ірина Мудра приховувала свої реальні доходи та заощадження, а тому можна із впевненістю стверджувати, що у її розпорядженні є більш значні активи, аніж офіційно задекларовані за 2025 рік кошти». Зокрема, служитель Феміди навів цитатою слова Мудрої про щомісячне отримання готівкою $20 тис. Ідеться про розмову від 30 січня 2026 року (російською мовою): «Ой вы знаете». Я пришла к нему. Он мне: «Это вам». Типа шапку. Я не поняла, думаю – зачем мне шапка. Прихожу, ну, я её просто взяла как-то взяла и кладу на место, смотрю, а в шапке зарплата». Співбесідник Мудрої перепитав, чи ідеться про цифру 20 (імовірно, $20 тис. – «Главком»). «Какие 20? 30», – відповіла Мудра.

У матеріалах справи наведено ще один уривок із розмов Мудрої. 22 травня 2026 року вона комусь розповідає: «Короче, прихожу, мась, и смотрю 50. Полтиник. Я такая пишу: «… я что-то не поняла», а он «…А это тебе за те поручения, которые вы сделали для меня».

«На мою думку, запобігти ризикам можливо в разі визначення підозрюваній (Ірині Мудрій – «Главком») та внесення нею чи за неї застави у розмірі 30 млн грн, тобто в сумі, яка дещо перевищує понад офіційно задекларовані нею грошові кошти та майно, й ураховує не офіційно отримувані нею щомісяця в 2026 з січня по липень доплати до заробітної плати по 20 тисяч доларів США, а також 30 тисяч доларів США у січні та 50 тисяч - в травні. (30 000 + 20 000 + 20 000 + 20 000 + 50 000 + 20 000 + 20 000 = 180 000 доларів США, тобто на 25.08.2026 це 8 047 800 грн). Якщо 8 047 800 грн додати до 20 623 272,48 грн, то виходить 28 671 072,48 грн це лише ті кошти, які мали би бути у розпорядженні підозрюваної на 25.08.2026 без урахування її заощаджень і отриманої заробітної плати в 2026 році в гривнях», – навів свій розрахунок суддя Микола Глотов розміру застави, який треба було призначити колишній заступниці керівника Офісу президента.

Він додав, що навіть, якщо взяти до уваги факт про накладення арештів на майно підозрюваної, то «наявність у неї широкого кола зв`язків, зважаючи на займану посаду та попередні місця її роботи, дозволяє зібрати та внести заставу у сумі 30 млн грн, сплата якої дійсно здатна утримати від порушення покладених на неї слідчим суддею обов’язків».

Іще суддя Микола Глотов дав оцінку кваліфікації злочинів, інкримінованій Ірині Мудрій. Відомо, що експосадовиця підозрюється в участі у злочинній організації (ч. 2 стаття 255 Кримінального кодексу); протиправному заволодінні майном підприємства (ч. 4 статті 28 ч. 2 і ч. 3 статті 206-2 Кримінального кодексу); готуванні до заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 1 статті 14 ч. 4 статті 28 ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу); використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 4 статті 28 ч. 3 статті 209 Кримінального кодексу).

«Оскільки ОСОБА_2 (Ірині Мудрій – «Главком»), якій висунуто підозру, в т. ч. щодо її участі в злочинній організації, обіймала посаду заступника керівника Офісу президента, то ці обставини можуть вказувати на значну небезпеку для державних інтересів України ймовірної участі посадової особи такого високого рівня в злочинній організації», – ідеться в окремій думці судді Глотова.

Як повідомляв «Главком», 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Суд визначив альтернативу арешту – заставу в розмірі 20 млн грн. Після оголошення рішення Мудра сказала, що має частину необхідної суми, а решту планує зібрати за допомогою друзів та знайомих.

Нагадаємо, що 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Зокрема, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду.