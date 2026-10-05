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Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів захист від нових шахедів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів захист від нових шахедів
За словами президента, значну частину реактивних дронів, які запускає Росія, українські сили збивають саме за допомогою авіації
фото: Офіс президента України

Україна розраховує посилити можливості F-16 та захистити критичну інфраструктуру від російських атак

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном протидію російським реактивним шахедам. Сторони також говорили про можливості посилення роботи винищувачів F-16 та захист критичної інфраструктури. Про це Зеленський повідомив після розмови з нідерландським прем’єром, пише «Главком».

За словами президента, значну частину реактивних дронів, які запускає Росія, українські сили збивають саме за допомогою авіації. Зокрема, важливу роль відіграють винищувачі F-16, передані Україні Нідерландами.

«Значний відсоток збиття цих дронів забезпечують саме F-16, які Нідерланди передали Україні, і є можливості підтримати їхню роботу відповідними засобами», – зазначив Зеленський.

Президент не уточнив, про які саме засоби йдеться. Водночас раніше він повідомляв, що для ефективної боротьби з реактивними безпілотниками F-16 потребують значної кількості 20-мм боєприпасів. За словами Зеленського, Україна використовує приблизно 5–6 тис. таких боєприпасів на добу.

Раніше Зеленський також заявляв, що реактивні шахеди складніше перехоплювати, ніж звичайні дрони. За його словами, ефективність їхнього знищення наразі становить близько 50-60%, тоді як звичайних шахедів – понад 85%.

Україна паралельно працює над іншими засобами протидії новому типу російських безпілотників. Йдеться, зокрема, про реактивні перехоплювачі, спеціальні турелі та нові боєприпаси для винищувальної авіації. Президент також повідомляв про розробку малої ракети «Ніка», яку планують випробувати для боротьби з реактивними дронами.

Окремо Зеленський і Єттен обговорили захист критичної інфраструктури та посилення протиповітряної оборони. Президент подякував Нідерландам за готовність продовжувати допомогу Україні.

Під час розмови сторони також торкнулися дипломатичних контактів України зі США. Зеленський поінформував Єттена про контакти з американською командою та можливі тристоронні зустрічі на технічному рівні за участю України, США та Росії.

Президент наголосив, що реалістичні пропозиції, які можуть наблизити завершення війни, мають значення. Водночас, за його словами, Росія повинна серйозно ставитися до переговорного процесу, а не використовувати нові приводи для його затягування.

«Необхідно, щоб Росія серйозно ставилася до перемовин і не намагалася знаходити нові й нові приводи затягувати війну далі», – заявив Зеленський. Глава держави також подякував прем’єру Єттену та Нідерландам за підтримку України.

Варто нагадати, що під час візиту німецької делегації на чолі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом до Києва було підписано 15 документів та досягнуто домовленостей на €8,5 млрд. 

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Теги: війна Нідерланди Володимир Зеленський Україна системи ППО F-16 дрон

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