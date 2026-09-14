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Росіяни атакували КАБом Ізюм: серед поранених є двомісячне немовля

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни атакували КАБом Ізюм: серед поранених є двомісячне немовля
Усі служби працюють на місцях влучань
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Унаслідок удару пошкоджено будинки та авто

Сьогодні, 14 вересня, російська терористична армія вдарила керованою авіабомбою по Ізюму на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«56-річний чоловік, 34-річна жінка та двомісячна дитина постраждали в м. Ізюм внаслідок ворожого удару КАБ», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, у місті зруйновано чотири приватних домоволодіння, пошкоджено п'ять приватних будинків та пошкоджено легкові автомобілі. Усі профільні служби працюють на місцях влучань.

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До слова, у Конотопському районі ввечері 13 вересня внаслідок ворожого удару дроном загинув енергетик. Ще один працівник, 50-річний електромонтер, отримав поранення. Його доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

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Теги: війна Харківщина

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