Харків і Київщина під ударом, дрони підпалили нафтобазу на Кубані: головне за ніч 28 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 28 вересня 2026 року

Ніч на 28 вересня відзначилася ударами по Харкову і Київщині – серед постраждалих діти, є загиблі. Безпілотники вкотре вдарили по нафтовій інфраструктурі Кубані. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 28 вересня.

Ворог вдарив по двох районах Харкова: 16 постраждалих, серед них шестеро дітей

Ворог завдав ударів по двох районах Харкова – на момент публікації відомо про 16 постраждалих у Салтівському районі, серед них шестеро дітей. Всім надається медична допомога.

Росія атакувала ринок під Києвом: є загиблі й постраждалі

Ворог завдав удару по ринку на Київщині – є загиблі та постраждалі. Деталі уточнюються.

Дрони атакували нафтобазу на Кубані

Безпілотники вдарили по нафтобазі у Краснодарському краї з річною перевалкою 150 тис. тонн – підприємство забезпечує пальним армію РФ.

Прем'єр – про зиму, бюджет і перехоплювачі шахедів

Прем'єр-міністр розповів, як Україна підготувалася до зими. Окремо він пояснив, як закрити дефіцит у $27 млрд.

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