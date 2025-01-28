Зеленський анонсував структурно-організаційні зміни у ЗСУ

Зеленський: Модернізація армійської системи не має альтернатив

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили формування корпусів у Збройних Силах України.Про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення 28 січня.

Так, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту – Донеччина, Харківщина, операція на Курщині.

«Я провів Ставку. Серед питань – формування корпусів у Збройних Силах України. Є конкретика щодо цього. Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо. На основі перших визначених бригад будуть можливі й інші системні кроки, модернізація армійської системи не має альтернатив», – зазначив президент.

Нагадаємо, у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із зупинкою програм американської підтримки, а також навів деталі наради і дипломатами. Так, Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені. За його словами, Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті; майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації.