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Зеленський анонсував структурно-організаційні зміни у ЗСУ

Ірина Бура
glavcom.ua
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Зеленський анонсував структурно-організаційні зміни у ЗСУ
Президент наголосив, що ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію
фото: Офіс президента

Зеленський: Модернізація армійської системи не має альтернатив

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили формування корпусів у Збройних Силах України.Про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення 28 січня.

Так, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту – Донеччина, Харківщина, операція на Курщині.

«Я провів Ставку. Серед питань – формування корпусів у Збройних Силах України. Є конкретика щодо цього. Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо. На основі перших визначених бригад будуть можливі й інші системні кроки, модернізація армійської системи не має альтернатив», – зазначив президент.

Нагадаємо, у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із зупинкою програм американської підтримки, а також навів деталі наради і дипломатами. Так, Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені. За його словами, Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті; майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. 

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Теги: війна окупанти армія Донеччина ворог росія Олексій Кулеба Володимир Зеленський Офіс президента росіяни президент Харківщина Олександр Сирський

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