Сили оборони уразили декілька важливих об'єктів РФ: Генштаб повідомив деталі

Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на Смоленський авіаційний завод та нафтобазу у Воронезькій області

Вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по нафтобазі «Ліскінська» у Воронезькій області. Внаслідок атаки палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Варто зазначити, що нафтобаза належить одній з найбільших російській державних корпорацій «Роснєфть».

Окрім того, Сили оборони уразили інфраструктуру Смоленського авіаційного заводу, де модернізують та виробляють бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу.

Також продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії. Зокрема, завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової російської армії у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі.

«Результати ударів уточнюються. Цілеспрямована та систематична бойова робота, з метою посилення ефекту від санкційного тиску, по важливих об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої країни», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі під атакою безпілотників був Смоленський авіаційний завод у Росії. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко уточнив, що цей завод бере участь у виробництві і модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25. А також забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє РФ зберігати боєздатність застарілих моделей літаків.

До слова, увечері 20 січня безпілотники знову атакували нафтобазу у російському місті Ліски.