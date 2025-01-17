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Росіяни цілеспрямовано нищать інфраструктуру Покровська – військовий

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни цілеспрямовано нищать інфраструктуру Покровська – військовий
Росіянам не вдалося взяти Покровськ навіть у напівкільце
фото з відкритих джерел

Загарбники постійно провокують штурми та руйнують інфраструктуру міста Покровськ

Останні два тижні росіяни почали цілеспрямовано нищити житлову та промислову інфраструктуру міста Покровськ. Про це в етері РБК-Україна розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.

«Якщо раніше звучало, що ворог спробує взяти місто не руйнуючи, то зараз просто знищує його на стільки, на скільки це можливо. Два тижні летить все, що можна. І по приватному сектору, по адмінбудівлях, по всьому, що трапляється», – наголосив військовий.

Також він додав, що росіяни проводять постійні штурми, але просуватися їм дедалі тяжче.

«На жаль, маємо негативну динаміку з точки зору просування. Але останні 2-3 тижні ці просування не мають такої швидкості, як це було 4-5 місяці тому, коли ворог брав за день по 2-3 села», – зазначив Ієвлєв.

Військовий каже, що попри значні зусилля росіянам не вдалося взяти Покровськ навіть у напівкільце, тому наразі про оточення міста мова не йде. Він заявив, що складна ситуація навколо Покровська існує вже пів року і загарбники постійно провокують штурми та руйнують інфраструктуру міста.

Водночас, за його словами, наразі немає підстав говорити про оточення міста в найближчому майбутньому.

«Бо зараз це навіть не півкільце. Але глобально, треба розуміти, що в планах ворога хоча б напівкільце біля Покровська організувати. Вдасться чи не вдасться, важко спрогнозувати. Якість фортифікацій, які вже були нариті після роботи над помилками, вона набагато краща, ніж були ті фортифікації на підступах до Покровська», – пояснив Євген Ієвлєв.

Раніше ми писали, що російські війська активізували наступальні дії на схід від Покровська, намагаючись оточити місто з північного сходу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Згодом стало відомо, що російська армія намагається закріпитися в селах неподалік Покровська, щоб просунутися вперед і взяти місто в часткове оточення. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

До слова, у Покровську Донецької області досі залишаються 7,3 тис. людей, евакуація цивільного населення триває, хоч і сповільнилася.

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Теги: місто ворог росіяни Покровськ інфраструктура армія населення евакуація

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