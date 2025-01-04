На Сумщині росіяни атакували авіабомбою багатоповерхівку, серед поранених – діти (оновлено)

Аварійно-рятувальна операція триває

Російські військові завдали авіаційного удару по Свеській громаді Шосткинського району. Є поранені. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Окупанти скинули керовану авіабомбу на житлову багатоповерхівку. Зруйнований один під'їзд. Там триває аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть перебувати люди.

Попередньо, поранені дві дитини та одна доросла людина.

Станом на 17:05, як інформує Національна поліція України, відомо про поранення двох дворічних дітей та трьох місцевих мешканців. Пошкоджень зазнав п’ятиповерховий багатоквартирний будинок, в якому повністю зруйновано один під’їзд.

Раніше внаслідок атаки на Шосткинську громаду Сумщини пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків. Крім того, пошкоджень зазнали два освітніх заклади та інші об‘єкти соціальної сфери.

Також Суми та інші населені пункти області 26 грудня зазнали масованих ударів з боку російських окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі і руйнування в різних містах, відомо також про загиблого.

Варто додати, що ворожа пропаганда знову намагається видати бажане за дійсне, заявляючи про «прорив через кордон на Сумщині та захоплення прикордонного села». Насправді це була спроба роботи ворожої диверсійно-розвідувальної групи перейти український кордон, яку 10 грудня зупинили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомиляється на офіційному каналі Сил Спеціальних Операцій ЗС України.

Вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону. Але оператори ССО наздогнали їх та ліквідували. Всю роботу можна побачити у відео.

Також інформація про те, що російським військам вдалося зайти на українську територію в напрямку села Олександрія на Сумщині не відповідає дійсності. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Як зазначає пресслужба, повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах є ворожою дезінформацією. Крім того, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телеканалу «Київ» заявив, що місцевість, куди нібито зайшли окупанти, є болотистою. Тому утримувати там позиції – як українським оборонцям, так і росіянам, якщо ті туди зайдуть, – досить складно.