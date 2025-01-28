Зеленський відреагував на замороження грантів від США та дав завдання уряду

Також президент провів нараду з дипломатами – командою Офісу та Міністерства закордонних справ

«Частину фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із зупинкою програм американської підтримки, а також навів деталі наради і дипломатами.

Так, Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені. За його словами, Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті; майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації.

Президент наголосив, що буде визначено, які з програм критичні й потребують рішень уже зараз.

«Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер – від звʼязку й цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все, і те, що є пріоритетним, те, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, – пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо», – розповів очільник держави.

Також президент провів нараду з дипломатами – командою Офісу та Міністерства закордонних справ.

«Плануємо міжнародну роботу на лютий – зустрічі та перемовини. Ключові завдання: єдність партнерів – це основа всього, також – координація на європейському напрямку. Усім на континенті варто не забувати: якщо глобальні питання будуть розв’язуватися без Європи, то це залишатиме Європу з такими рішеннями, які більшості європейців можуть точно не сподобатись», – наголосив гарант.

За словами президента, це стосується, зокрема, і питань щодо війни та миру – війни, яку розпочала Росія, і миру, «до якого ми маємо примусити Росію всі разом».

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів.

Більше того, українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування. Офіс USAID в Україні отримав наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. З повним списком програм, які реалізуються в Україні, можна ознайомитись тут.

Також Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про призупинення дії програми для українських біженців, що втікають від війни до США. Мова йде про United for Ukraine (U4U).