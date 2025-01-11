Десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом

Максимальна зафіксована скорострільність Challenger 2 – 10 пострілів за хвилину

Українські десантники мають на озброєнні Challenger 2 – основний бойовий танк третього покоління Великої Британії. Це важка машина, із додатковою бронею її вага сягає 78 тонн. Як працює танк, показали журналісти «Армії TV».

Екіпаж танка – це чотри людини. Командир сидить над навідником, фактично на другому поверсі, жартують бійці.

Окрім потужної нарізної гармати 120 мм та броні, танк ще обладнаний, зокрема, чайником, мультиваркою для приготування їжі та туалетом.

Максимальна зафіксована скорострільність Challenger 2 – 10 пострілів за хвилину, максимальна швидкість – 50км/год. Танк обладнаний кондиціонером та обігрівачем. Як зауважує командир екіпажу Віталій: «Це однокімнатка квартира – є все. Машина зроблена для людей».

Нагадаємо, бійці 33-ї окремої механізованої бригади працюють на Курахівському напрямку. Там їхній Leopard 2A4 на мінімальних відстанях розбирає ворожі посадки та бліндажі.

Крім того, російські війська втратили майже половину запасів своєї важкої військової техніки, в тому числі всі довоєнні запаси танків Т-90 та значну частину Т-80.

Також раніше повідомлялося, що Росія у 2025 році зустрінеться з дефіцитом танків та їх виробництвом через величезні втрати на фронті та проблеми з виробництвом нової військової техніки. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що втрати техніки у Росії настільки величезні, що скоро їй почне не вистачати радянських запасів, які наразі є основою для заповнення втрат. Також основну роль тут відіграють і введені санкції країн Заходу, які створили дефіцит необхідних компонентів для виробництва нової техніки.