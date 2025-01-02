Поліція встановила особу зловмисника, який пошкодив Ханукальну менору у Львові

У Львові 1 січня зловмисник загасив і пошкодив Ханукальну менору, встановлену на руїнах синагоги

Зловмисником виявився 19-річний місцевий житель, який у момент скоєння порушення перебував у стані алкогольного сп’яніння

Правоохоронці встановили особу зловмисника, причетного до пошкодження менори у Львові 1 січня. Про це повідомляє Національна поліція України.

Ним виявився 19-річний місцевий житель, який у момент скоєння порушення перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, вирішується питання процесуального статусу й інших учасників, які перебували поряд та фільмували подію на відео.

Повідомляється, що зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львові 1 січня зловмисник загасив і пошкодив Ханукальну менору, встановлену на руїнах синагоги. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому видно, як невідомий чоловік пошкодив Ханукальну менору, встановлену на вулиці Валовій у Львові. Зловмисник пошкодив кабель, який живив семисвічник електрострумом, після чого втік із місця події. Відео з інцидентом поширили в місцевих Telegram-каналах.

Як повідомлялося, євреї по всьому світу 25 грудня почали святкування Хануки. На Майдані Незалежності у Києві з нагоди свята встановили найбільшу в Європі ханукію. Президент Володимир Зеленський разом із рабинами України взяв участь у запаленні ханукальних свічок.