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Зеленський назвав ім'я того, кого сьогодні боїться Путін

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський назвав ім'я того, кого сьогодні боїться Путін
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
фото: Офіс президента України

«Якщо Трамп вийде з НАТО – Путін знищить Європу»

Якщо новообраний очільник США Дональд Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть «зелене світло» російському диктатору Володимиру Путіну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

Глава держави підкреслив, що вірить у силу Трампа та його спроможність зробити Україну сильнішою.

«Президент Трамп буде в тій ситуації, в якій я був у 2019 році. Точно в такій ситуації. Хочу закінчити війну, ми хочемо сталого миру для України. Ми повинні припинити вогонь, обмін людей і потім дипломатично повернути всі території. І що буде далі з президентом Трампом? Якщо ceasefire (припинення вогню, – «Главком») без гарантій безпеки хоча б для тієї території, яку ми контролюємо, що він отримує? Якщо, наприклад, він (Трамп, – «Главком») зробив ceasefire, а через три місяці Путін почав нову хвилю атаки – як буде виглядати Трамп? Як буде виглядати Україна? А чому Путін почне? Тому що він боїться сьогодні Трампа», – каже Зеленський.

На його думку, як тільки Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він «дасть пас Путіну».  «Він (Трамп, – «Главком») цього не хоче, але він дасть пас можливості Путіну, бо в башці у Путіна – розсварити мене з Трампом. В башці у Путіна закінчити окупацію нашої території. Це все в його хворій голові, я абсолютно в цьому впевнений. Тому не чекайте на бажання Путіна, змушуйте його зупинити війну», – наголосив глава держави.

Зеленський також нагадав, що Трамп «не приходить на все життя», а лише на свій президентський термін.

«Скажімо, він прийшов на чотири роки, а на п'ятий рік Путін прийшов з війною. Трампу буде легше, що при ньому війни не було, а після нього Україну знищили? Чому знищили? Бо Путін хто завгодно, але не дурень. Він підготується, знає всі помилки, розуміє, як ми розбили його армію після початку вторгнення… Він пустить все на виробництво зброї. У нього буде дуже багато зброї і дуже велика армія. І ви думаєте, що після такого приниження він повернеться й буде боротися тільки з Україною? Він знищить все навколо. А якщо є ризик, що Трамп вийде з НАТО – Путін знищить Європу», – вважає президент.

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

Крім того, Зеленський назвав Путіна мамонтом і пояснив, що розмовляти з російським диктатором неможливо, оскільки він за своєю суттю «глуха людина». 

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».

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Теги: війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

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