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Зеленський привітав українців із Днем Соборності зворушливим відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський привітав українців із Днем Соборності зворушливим відео
Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня Соборності
фото: скріншот із відео

«Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено», – президент

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Соборності. Він оприлюднив зворушливе відео, у якому перелічив усе, чим може пишатися наша країна.

«Сьогодні ми святкуємо День Соборності України.

Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено.

Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина.

Із Днем Соборності, дорогий народе! Із Днем Соборності, непоборні! Слава Україні!», – ідеться у привітанні.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, українці святкують День Соборності України.

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Теги: незалежність українці Володимир Зеленський Україна День Соборності свято відео 24 лютого

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