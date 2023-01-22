Зеленський привітав українців із Днем Соборності зворушливим відео

«Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено», – президент

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Соборності. Він оприлюднив зворушливе відео, у якому перелічив усе, чим може пишатися наша країна.

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«Сьогодні ми святкуємо День Соборності України.

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Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено.

Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина.

Із Днем Соборності, дорогий народе! Із Днем Соборності, непоборні! Слава Україні!», – ідеться у привітанні.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, українці святкують День Соборності України.