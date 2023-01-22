22 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

День Соборності України має величезне історичне, а також культурне значення: українці завжди бажали возз’єднатися для будування незалежної держави

Нині в Україні відзначають День Соборності

Сьогодні, 22 січня, українці святкують День Соборності України. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Євстратія та святителя Пилипа. Також у цей день існує чимало заборон та прикмет.

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Державне свято

22 січня – День Соборності України. Це офіційне національне свято, яке святкують на честь Акта злуки (об’єднання) Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 1919 року. Також за рік до того (1918) було проголошено незалежність УНР. Для кожного громадянина України це свято має велике значення.

Саме 22 січня 1918 року в Києві під час засідання Малої Ради було підписано IV Універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Цього дня були залишені будь-які ідеї про створення автономії, а зв’язки з імперською Росією розірвані. Але новоутворена держава зазнала агресії з боку більшовиків, тому її суверенітет, на жаль, був недовготривалим.

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IV Універсал проголошував повний суверенітет УНР, а також бажання молодої Держави мати мирні відносини з сусідніми країнами. Також в документі стверджувалося, що сусідні країни не мають ніякого права втручатися у внутрішні справи УНР. Селяни отримали у власність землю, природні багатства перейшли до національного підпорядкування. Була створена своя армія, банки підпорядковувалися центральній владі, а також були скликані Установчі Збори для створення Конституції.

Через рік, 22 січня 1919 року, УНР та ЗУНР об’єдналися в одну країну. Таким чином, утворилася суверенна возз’єднана Українська Держава. Подія мала урочистий характер і проходила на Майдані Незалежності в місті Київ.

«Живий ланцюг» – символічна акція єднання, яку проводять українці з різник куточків країни фото з відкритих джерел

У 1990 році до 71-ї річниці проголошення Акту злуки мільйони українців взялися за руки і утворили «живий ланцюг» від Івано-Франківська через Львів до Києва. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії та став ще одним кроком до здобуття незалежності Україною. Довжина ланцюга перевищувала 770 км. Відтоді «живі ланцюги» стали традиційними у цей день.

День Соборності України як свято було запроваджене указом президента 1999 року. Ця подія має величезне історичне, а також культурне значення. Акт Злуки показує, що українці завжди бажали возз’єднатися для будування незалежної держави. Хоча це бажання змогло втілитися в реальність лише 1991 року.

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Релігійні свята

22 січня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Євстратія. Він постраждав за свою віру у Христа в Вірменії, коли правління було в руках імператора Діоклетіана, відомого своїми гоніннями за християнами.

Спочатку за віру постраждав священник Аравійської церкви мученик Авксентій. Коли його страждання і стійкість побачив Євстратій, який на той час був мером міста Саталіона, то вирішив признатися, що теж давно таємно сповідує християнство. За це його спочатку жорстоко побили, а потім спалили. Святого ж Авксентія спочатку тримали у в’язниці, морили голодом, а потім обезголовили.

Євстратій відзначався аскетичним образом життя, а також, за переказами, отримав від Бога дар прозорливості і зцілення. Так, він молитвою воскресив немовля та зцілив глухоніму дитину. Чодотворець прожив 95 років, із яких 75 провів у чернецтві.

Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святителя Пилипа. У народі це свято називають Пилипів день. Чоловік народився у боярській родині при дворі Івана Грозного. З юних років усвідомивши, що душа його належить Богові, Федір (як на той час звали хлопця) потай покинув свій будинок і вирушив у Соловецьку обитель, де прожив дев'ять років. Завдяки невтомній праці, був посвячений у пресвітери з ігумена. Саме тут він був названий ім'ям Пилип. За життя зробив багато добрих справ, збудував безліч лікарень, соборів і храмів.

Прикмети та традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет у цей день:

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ясна погода пророчить щасливий та врожайний рік;

якщо на деревах сидить багато воронів, скоро посиляться морози;

птахи сидять на снігу – очікуйте потепління;

якщо людина народилася в день Пилипа, то вона буде миротворцем.

Заборони

Що не можна робити цього дня:

не слід зловживати алкоголем;

не варто зациклюватися на негативних думках, лаятися та сваритися;

нині не можна байдикувати, бо цим можна накликати не себе невдачі та хвороби;

не можна пришивати гудзики, бо тоді не вийде позбутися старих проблем.

День ангела

Нині святкують іменини: Євстрат, Петро, Пилип, Пахом, Захар, Антоніна.

До слова, якщо назвати живий ланцюг по-теперішньому флешмобом, то він, напевно, і наймасовіший, і найдовший у всій нашій історії – мільйони українців у 1990 році об'єдналися в живий ланцюг.

Нагадаємо, минулоріч полярники долучилися до традиційної всеукраїнської акції єднання. До учасників українських експедицій доєдналися французькі дослідники. Ланцюг єдності у сніговому тунелі: полярники в Антарктиді відсвяткували День Соборності (фото).