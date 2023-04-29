Зеленський розповів, скільки українців під час війни отримали державні нагороди

«Слава всім, хто в бою заради нашої держави, на бойових постах!», – президент

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 430 дня повномасштабної війни звернувся до народу. Він анонсував нові санкції проти Росії, висловив співчуття рідним загиблих в Умані людей та розповів, скільки людей отримали державні нагороди із 24 лютого 2022 року. Далі текст звернення повністю.

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Дорогі українці!

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Тільки сьогодні вдень в Умані завершилися пошуково-рятувальні роботи. Я хочу подякувати всій команді ДСНС, Національної поліції, нашим медикам, комунальним службам Умані, військовим, нашим волонтерам – усім, хто взяв участь у рятувальній операції та допомагає врятованим людям. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто був поранений цим ударом, травмований.

Ми зробимо все можливе, щоб держава-терорист якнайшвидше відповіла за скоєне нею. Кожен, хто готує такі ракетні обстріли, не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі терористи та вбивці і ви всі маєте бути покарані. І обов’язково – ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави.

Життя шести дітей забрав цей удар по Умані, загалом 23 людини загинули… Світла їм пам’ять! Мої співчуття всім рідним, близьким!

Наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців. Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії. І щоб прискорити поразку держави-терориста.

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Україні й світові не достатньо лише того, щоб Росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею.

Готуємо й нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає Росії подовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені.

Днями підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, наших героїв. Ще майже 450 воїнів Збройних Сил України, Сухопутних військ, десантників, Повітряних сил, тероборони та ще понад 300 – із Національної гвардії, нашої поліції, ДСНС, наші прикордонники.

Загалом за час повномасштабної війни вже 45038 українців і українок відзначені державними нагородами. І це свідчення надзвичайного щоденного героїзму наших людей. Усіх, хто воює заради України, усіх, хто працює заради нашої перемоги.

Слава всім, хто в бою заради нашої держави, на бойових постах! Слава всім, хто тренує наших воїнів! Слава всім, хто лікує й реабілітує після поранень, хто відновлює нормальне життя після російських обстрілів і окупації. Хто повертає наших людей із російського полону. Я дякую кожному й кожній у світі, хто допомагає нам! Зараз це важливо. Ми високо це цінуємо.

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Усі разом наближаємо вирок для держави-зла. Ми наближаємо нашу перемогу. Так і буде!

Слава Україні!

Нагадаємо, рятувальна операція в Умані завершена, із двору багатоповерхівки, в яку влучила ракета, вивозять будівельне сміття. Внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці загинуло 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років). З-під завалів врятували 17 людей.