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Зеленський назвав Путіна терористом та розповів, що про нього думає

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський назвав Путіна терористом та розповів, що про нього думає
Зеленський намагався налагодити діалог з РФ коли став президентом України
фото: Офіс президента

Росія ігнорувала намагання України налагодити діалог

З російським диктатором Володимиром Путіним не може бути перемовин, бо він є терорист і «мандрівник» в придумуванні назв своїм кривавим злочинам. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

Зеленський зазначив, що коли став президентом України, то намагався не просто налагодити діалог, а хотів, щоб було «предметне рішення складного геополітичного питання, щоб знайти вихід із ситуації замороженої війни, яка може розпочатися повномасштабно». За його словами, йшлося про те, щоб Росія вийшла з українських територій, і це потрібно вирішити дипломатичним шляхом. Проте це все ігнорувалося, і російська сторона не виходила на зв'язок, а потім якісь почалися погрози.

«З цією людиною, президентом Путіним, на сьогодні не можна говорити. Для нас всіх він терорист... Це все він назвав якоюсь операцією. Він такий «мандрівник» у якихось кривавих назвах – придумує назви, щоб виправдовувати свої дії», – додав глава української держави.

Президент зазначив, що не знає як можна говорити з Путіним після того, як він сказав всьому світу, що не збирається захоплювати території, що ніколи не буде повномасштабної війни. А після того, як Росія ракетами вбиває мирних людей в Україні, завдає удари по цивільній інфраструктурі, Путін придумає якесь нібито СВО для виправдовування своїх злочинних дій.

«На сьогодні він терорист, тому як і про що говорити? Терорист, який, вибачте, що й не тримає слова», – додав президент України.

Раніше президент розповідав, чи шкодує про якісь свої дії з початку війни.

А також, чи отримала Україна достатньо допомоги для контрнаступу.

Теги: путін Володимир Зеленський війна росія

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