Зеленський розповів, де його батьки та про що з ними розмовляє
Матір просить його бути обережним. А батько Зеленського чекає, коли захисники України виженуть ворога
Ведучий та журналіст Дмитро Комаров презентував спецпроект «Рік. За кадром». Він провів один день з президентом України Володимиром Зеленським та взяв у нього інтерв'ю.
Комаров, зокрема, спитав, як Зеленський нині спілкується зі своїми батьками. Багатьох цікавить, що саме 72-річна матір та 75-річний батько говорять президенту.
Зеленський визнав, що батьки за нього переживають. Втім, вони в Україні, слідкують за ситуацією та вірять у нашу перемогу.
«Мої батьки, вони все знають. Вони тут, в Україні, у себе вдома. Мама завжди ставить, мені здається, одні питання: як я, чи поїв. А батько каже: «слідкуємо, молодці, добивайте їх», – зізнався Зеленський.
Матір просить його бути обережним. А батько Зеленського чекає, коли захисники України виженуть ворога та здолають усіх російських окупантів.
«Із перших днів війни каже, що у них шансів нуль», – додав президент, розповідаючи про свого тата.
Нагадаємо, президенту України Володимиру Зеленському постійно дарують речі, пов’язані з перемогою.
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