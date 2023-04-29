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Зеленський розповів, де його батьки та про що з ними розмовляє

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, де його батьки та про що з ними розмовляє
Батьки переживають за Зеленського і підбадьорюють його
фото з відкритих джерел

Матір просить його бути обережним. А батько Зеленського чекає, коли захисники України виженуть ворога

Ведучий та журналіст Дмитро Комаров презентував спецпроект «Рік. За кадром». Він провів один день з президентом України Володимиром Зеленським та взяв у нього інтерв'ю.

Комаров, зокрема, спитав, як Зеленський нині спілкується зі своїми батьками. Багатьох цікавить, що саме 72-річна матір та 75-річний батько говорять президенту.

Зеленський визнав, що батьки за нього переживають. Втім, вони в Україні, слідкують за ситуацією та вірять у нашу перемогу.

«Мої батьки, вони все знають. Вони тут, в Україні, у себе вдома. Мама завжди ставить, мені здається, одні питання: як я, чи поїв. А батько каже: «слідкуємо, молодці, добивайте їх», – зізнався Зеленський.

Матір просить його бути обережним. А батько Зеленського чекає, коли захисники України виженуть ворога та здолають усіх російських окупантів.

«Із перших днів війни каже, що у них шансів нуль», – додав президент, розповідаючи про свого тата.

Нагадаємо, президенту України Володимиру Зеленському постійно дарують речі, пов’язані з перемогою.

 

Теги: президент батьки журналіст Дмитро Комаров батько

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