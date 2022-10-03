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Скандал із паспортом: СБУ підтвердила громадянство РФ судді Львова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал із паспортом: СБУ підтвердила громадянство РФ судді Львова
Львов за даними податкового реєстру РФ, отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ
фото: Богдан Львов

СБУ повідомила, що перевірка вказаних даних продовжується, про її результати буде повідомлено додатково

Служба безпеки України підтвердила наявність паспорта громадянина РФ у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова. Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

«Сьогодні, 3 жовтня 2022 року, Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд, про наявність у судді Львова Богдана  Юрійовича (дата народження – 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) громадянства Російської Федерації згідно з даними реєстрів РФ», – йдеться у повідомленні.

Також Львов за даними податкового реєстру РФ, отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ, стосовно квартири за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе 88.

«Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б.Ю. громадянства Російської Федерації за даними наведених реєстрів РФ», – йдеться у повідомленні.

Також у СБУ повідомили, що перевірка вказаних даних продовжується, про її результати буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства

Як повідомлялося, у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», опублікованому 15 вересня, стверджували, що Богдан Львов має не лише українське громадянство, а й російське. Журналісти зазначили, що 2017 року, коли Львов брав участь у конкурсі на посаду судді, він указав у анкеті, що громадянства іншої країни у нього немає, але це не відповідає дійсності.

16 вересня Верховний Суд обмежив Богдану Львову доступ до державної таємниці.

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Теги: громадянство Запоріжжя Львов місто Москва поліграф радіо росія Свобода

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