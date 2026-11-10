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США запропонували Україні змінити кордони областей задля завершення війни – The Economist

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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США запропонували Україні змінити кордони областей задля завершення війни – The Economist
В такому випадку Україні, за задумом США, не доведеться виводити війська з контрольованої ЗСУ частини Донбасу
фото: Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Така картографічна хитрість дозволила б Кремлю оголосити про захоплення всього Донбасу, не встановивши фактичного контролю над усією його територією

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає варіант зміни адміністративних меж України, який міг би дозволити Росії заявити про повний контроль над Донецькою та Луганською областями, не захоплюючи міста, які нині перебувають під контролем українських військ. Про це пише The Economist із посиланням на співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів, пише «Главком».

Видання називає цю ідею своєрідною «картографічною хитрістю». За задумом, зміна адміністративних меж дала б Москві змогу оголосити про виконання своїх територіальних вимог щодо Донбасу, водночас Україна не мала б віддавати Росії населені пункти, які продовжує утримувати.

Інших подробиць цієї пропозиції The Economist не наводить. Також видання не повідомляє, чи погоджується Київ розглядати такий сценарій і чи обговорювали його офіційно з українською стороною.

Цю ідею журнал згадує серед кількох можливих поступок, які американські переговорники нібито пропонують Росії, щоб заохотити Кремль до укладення угоди. Зокрема, йдеться про можливе повернення РФ на європейські енергетичні ринки та відновлення ділових відносин із західними компаніями.

Водночас одним із найскладніших питань переговорів залишаються гарантії безпеки для України. За даними видання, американська сторона обговорює можливість гарантій за зразком четвертої або п'ятої статті НАТО. Однак українські посадовці сумніваються, що зможуть покладатися на такі зобов'язання без чітких механізмів їх виконання.

The Economist також зазначає, що Росія не відмовилася від вимог щодо нейтрального статусу України та скорочення її армії. Москва, зі свого боку, не демонструє готовності погодитися на присутність в Україні багатонаціональних сил стримування.

Тристоронні переговори України, США та Росії мають відбутися 10-11 листопада в Абу-Дабі. Головною перешкодою для домовленостей залишається територіальне питання: Кремль вимагає від України вивести війська з усієї території Донбасу, тоді як Київ відмовляється залишати землі, які захищають українські військові.

Теги: Україна США війна переговори Донбас

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