Радник президента назвав, на який компроміс щодо Донбасу готова піти Україна

Київ пропонує обговорити створення демілітаризованої зони на частині Донецької області по обидва боки лінії бойового зіткнення

Україна готова обговорювати створення демілітаризованої зони на частині Донеччини як один із можливих компромісів для завершення війни. Таку пропозицію українська сторона готувала до переговорів. Про це заявив радник Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

За словами Лещенка, йдеться не про всю територію Донецької області, а лише про ділянку навколо лінії бойового зіткнення з обох боків.

«Україна готова рухатися до компромісу. І, наприклад, демілітаризована зона на території Донецької області – не на всій, а на тій частині, яка є навколо лінії бойового зіткнення по обидва боки, – може бути порушена на переговорах лідерів. Україна це готувала як одну з пропозицій», – зазначив радник Офісу президента.

Він наголосив, що територіальні питання мають обговорюватися на рівні лідерів держав, а не технічних переговорних груп. За словами Лещенка, Україна виступає за якнайшвидше проведення переговорів щодо завершення війни.

Крім того, українська сторона підтримує ідею секторального припинення вогню, зокрема в енергетичній сфері та на морі.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що пропозицію створити буферну або демілітаризовану зону на Донбасі висувала американська сторона. Україна була готова обговорювати такий варіант, однак наголошувала, що територіальні питання можуть вирішуватися лише на рівні лідерів держав.

Глава держави також підкреслював, що будь-які домовленості щодо українських територій потребують безпосередньої участі українського керівництва.