Віткофф озвучив позицію США та Європи щодо територіальних поступок України

Американський спецпосланець наголосив, що будь-які домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати та європейські партнери погодили спільну позицію щодо принципів майбутніх домовленостей про завершення війни в Україні. За його словами, будь-які угоди мають поважати суверенітет і територіальну цілісність української держави. Про це Віткофф повідомив у заяві за підсумками зустрічі представників України, США та європейських країн напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, пише «Главком».

Він наголосив, що майбутні домовленості повинні також гарантувати Україні право на незалежне ухвалення рішень і передбачати надійні гарантії безпеки.

За словами Віткоффа, спільна мета союзників – розробити практичну систему безпеки, яка посилить довгостроковий захист України та створить необхідну довіру для досягнення переговорного врегулювання.

Окремо спецпосланець США зазначив, що американська та європейська сторони погоджуються: НАТО залишатиметься центральним елементом колективної оборони Євроатлантичного регіону.

Віткофф також повідомив, що США, Україна та європейські партнери працюватимуть над розширенням багатосторонніх обговорень, щоб досягти всеосяжного і тривалого миру.

Водночас у заяві Віткоффа не уточнюється, як саме ці принципи мають бути реалізовані в питанні можливих територіальних поступок.

Нагадаємо, мирні переговори в Абу-Дабі стартували 10 листопада о 11:50 за місцевим часом (09:50 за Києвом). Це перший із лютого раунд тристоронніх переговорів за участю представників трьох країн.

Напередодні українська делегація провела зустріч з представниками ЄС, НАТО і США в Абу-Дабі.