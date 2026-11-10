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Віткофф озвучив позицію США та Європи щодо територіальних поступок України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Віткофф озвучив позицію США та Європи щодо територіальних поступок України
За словами Віткоффа, спільна мета союзників – розробити практичну систему безпеки
фото: Офіс президента України

Американський спецпосланець наголосив, що будь-які домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати та європейські партнери погодили спільну позицію щодо принципів майбутніх домовленостей про завершення війни в Україні. За його словами, будь-які угоди мають поважати суверенітет і територіальну цілісність української держави. Про це Віткофф повідомив у заяві за підсумками зустрічі представників України, США та європейських країн напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, пише «Главком».

Він наголосив, що майбутні домовленості повинні також гарантувати Україні право на незалежне ухвалення рішень і передбачати надійні гарантії безпеки.

За словами Віткоффа, спільна мета союзників – розробити практичну систему безпеки, яка посилить довгостроковий захист України та створить необхідну довіру для досягнення переговорного врегулювання.

Окремо спецпосланець США зазначив, що американська та європейська сторони погоджуються: НАТО залишатиметься центральним елементом колективної оборони Євроатлантичного регіону.

Віткофф також повідомив, що США, Україна та європейські партнери працюватимуть над розширенням багатосторонніх обговорень, щоб досягти всеосяжного і тривалого миру.

Водночас у заяві Віткоффа не уточнюється, як саме ці принципи мають бути реалізовані в питанні можливих територіальних поступок.

Нагадаємо, мирні переговори в Абу-Дабі стартували 10 листопада о 11:50 за місцевим часом (09:50 за Києвом). Це перший із лютого раунд тристоронніх переговорів за участю представників трьох країн.

Напередодні українська делегація провела зустріч з представниками ЄС, НАТО і США в Абу-Дабі.

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Теги: Стів Віткофф США Україна Європа переговори війна окуповані території

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