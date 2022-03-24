Росія знову погрожує використанням ядерної зброї у разі «провокації НАТО»

Полянський: « Коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі наслідки вашої поведінки»

Полянський: «Я не думаю, що ми робимо військові злочини в Україні»

Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну «спровокує» НАТО. Про це заявив Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський в інтерв’ю Sky News.

Відповідаючи на запитання про перспективу ядерної війни проти решти світу, Полянський сказав: «Якщо Росію спровокує НАТО, якщо на Росію нападе НАТО, то чому б і ні, ми ядерна держава».

«Я не думаю, що про це правильно говорити. Але погрожувати Росії і намагатися втручатися не варто. Бо коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі наслідки вашої поведінки» – заявив він.

Заступник посла відкинув офіційну заяву уряду США про те, що військовослужбовці російських збройних сил винні у воєнних злочинах в Україні.

«Я не думаю, що ми робимо військові злочини в Україні. Звичайно, це не мені оцінювати. Я не там. І ви не там. Ви дивитеся на багато відео, які можуть бути фейковими. Ви вірите в одне, я вірю в інше» – заявив Полянський.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні необхідно укласти союз з країною, яка має ядерну зброю. На сьогодні це може бути Велика Британія.