Окупантам не допоможе нічого: Зеленський звернувся до українців (відео)

Зеленський наголосив, що Україна єдина у прагненні жити вільно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що окупантам не допоможе нічого.

Про це йдеться в новому відеозверненні президента.

Зеленський 26 березня записав вечірнє відеозвернення до українців.

Український лідер своє чергове звернення розпочав з коментарів щодо ситуації у місті Славутич.

Президент зазначив, що загарбникам не вдасться підкорити вільний Славутич.

«Сьогодні ми були разом з тобою, на твоїх вулицях, у твоїх протестах. Ми всі разом говорили окупантам одне: йдіть додому, поки ще можете ходити», – додав Зеленський.

Росіяни, коли ввійшли в Славутич, отримали таку ж реакцію, як і в інших українських містах. Він зазначив, що Україна єдина у прагненні жити вільно, незалежно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій.

«Кожен день боротьби за українську землю доводить, що країна є сповненою життям державою, яка має історичне коріння та моральну основу на всій своїй території», – сказав президент.

«Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Збройні сили порахували знищені 25 березня ворожі літаки та крилаті ракети.

Як відомо, окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі.

До слова, стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну.

Раніше українські військові за добу знищили сім літаків та гелікоптер окупантів.

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