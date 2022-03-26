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    Окупантам не допоможе нічого: Зеленський звернувся до українців (відео)

    Звернення Володимира Зеленського наприкінці 31 дня повномасштабного вторгнення РФ - Окупантам не допоможе нічого: Зеленський звернувся до українців (відео)
    Звернення Володимира Зеленського наприкінці 31 дня повномасштабного вторгнення РФ
    фото: Офіс президента

    Зеленський наголосив, що Україна єдина у прагненні жити вільно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що окупантам не допоможе нічого.
    Про це йдеться в новому відеозверненні президента.

    Зеленський 26 березня записав вечірнє відеозвернення до українців.

    Український лідер своє чергове звернення розпочав з коментарів щодо ситуації у місті Славутич.

    Президент зазначив, що загарбникам не вдасться підкорити вільний Славутич.

    «Сьогодні ми були разом з тобою, на твоїх вулицях, у твоїх протестах. Ми всі разом говорили окупантам одне: йдіть додому, поки ще можете ходити», – додав Зеленський.

    Росіяни, коли ввійшли в Славутич, отримали таку ж реакцію, як і в інших українських містах. Він зазначив, що Україна єдина у прагненні жити вільно, незалежно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій.

    «Кожен день боротьби за українську землю доводить, що країна є сповненою життям державою, яка має історичне коріння та моральну основу на всій своїй території», – сказав президент.

    «Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом», – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, Збройні сили порахували знищені 25 березня ворожі літаки та крилаті ракети.

    Як відомо, окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі.

    До слова, стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну.

    Раніше українські військові за добу знищили сім літаків та гелікоптер окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Окупантам не допоможе нічого: Зеленський звернувся до українців (відео)