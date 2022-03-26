Окупантам не допоможе нічого: Зеленський звернувся до українців (відео)
Зеленський наголосив, що Україна єдина у прагненні жити вільно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що окупантам не допоможе нічого.
Про це йдеться в новому відеозверненні президента.
Зеленський 26 березня записав вечірнє відеозвернення до українців.
Український лідер своє чергове звернення розпочав з коментарів щодо ситуації у місті Славутич.
Президент зазначив, що загарбникам не вдасться підкорити вільний Славутич.
«Сьогодні ми були разом з тобою, на твоїх вулицях, у твоїх протестах. Ми всі разом говорили окупантам одне: йдіть додому, поки ще можете ходити», – додав Зеленський.
Росіяни, коли ввійшли в Славутич, отримали таку ж реакцію, як і в інших українських містах. Він зазначив, що Україна єдина у прагненні жити вільно, незалежно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій.
«Кожен день боротьби за українську землю доводить, що країна є сповненою життям державою, яка має історичне коріння та моральну основу на всій своїй території», – сказав президент.
«Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом», – заявив Зеленський.
Нагадаємо, Збройні сили порахували знищені 25 березня ворожі літаки та крилаті ракети.
Як відомо, окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі.
До слова, стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну.
Раніше українські військові за добу знищили сім літаків та гелікоптер окупантів.