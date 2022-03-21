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    Польща готується до вторгнення Росії, – посол

    Польща збільшить чисельність армії майже вдвічі &ndash; до 300 тис. солдатів - Польща готується до вторгнення Росії, – посол
    Польща збільшить чисельність армії майже вдвічі – до 300 тис. солдатів
    фото з відкритих джерел

    Посол заявив, що Варшава розуміє, що «краще допомогти Україні і не допустити наближення російських військ до кордонів з Польщею»

    Польща готується до вторгнення Росії. Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі 24 каналу.

    «Є побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього», – сказав посол.

    Він зазначив, що в країні було ухвалено закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.

    За його словами, Варшава розуміє, що «краще допомогти Україні і не допустити наближення російських військ до кордонів з Польщею».

    Чутки про те, що поляки хочуть захопити собі Західну Україну, Дешиця назвав дезінформацією.

    «Реальність – поляки допомагають Україні, тим, хто прибув до Польщі. Це – безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російська нарація про поділ між українським та польським народом абсолютно не витримала «правдоподібності» під час війни», – додав Дещиця.

    До слова, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

    Нагадаємо, Польща приєдналася до розслідування воєнних злочинів РФ.

    Раніше в Італії заарештували нерухомість найбагатшого російського мільярдера.

    Також футболісти Шотландії i Польщі проведуть товариський матч на підтримку України.

    До слова, британські спецслужби займуться пошуком активів Путіна в країні.

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    Теги: росія окупанти Польща НАТО війна посол Україна Андрій Дещиця окупація #stoprussia
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    Польща готується до вторгнення Росії, – посол