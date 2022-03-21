Польща готується до вторгнення Росії, – посол

Польща збільшить чисельність армії майже вдвічі – до 300 тис. солдатів

Посол заявив, що Варшава розуміє, що «краще допомогти Україні і не допустити наближення російських військ до кордонів з Польщею»

Польща готується до вторгнення Росії. Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі 24 каналу.

«Є побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього», – сказав посол.

Він зазначив, що в країні було ухвалено закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.

За його словами, Варшава розуміє, що «краще допомогти Україні і не допустити наближення російських військ до кордонів з Польщею».

Чутки про те, що поляки хочуть захопити собі Західну Україну, Дешиця назвав дезінформацією.

«Реальність – поляки допомагають Україні, тим, хто прибув до Польщі. Це – безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російська нарація про поділ між українським та польським народом абсолютно не витримала «правдоподібності» під час війни», – додав Дещиця.

До слова, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Польща приєдналася до розслідування воєнних злочинів РФ.

Раніше в Італії заарештували нерухомість найбагатшого російського мільярдера.

Також футболісти Шотландії i Польщі проведуть товариський матч на підтримку України.

До слова, британські спецслужби займуться пошуком активів Путіна в країні.

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