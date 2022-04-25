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    Події в Україні

    Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму

    Таміла Ташева останні роки працювала на посаді заступниці постійного представника президента в Криму&nbsp; - Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму
    Таміла Ташева останні роки працювала на посаді заступниці постійного представника президента в Криму 
    фото із соцмереж Таміли Ташевої

    На Банковій кажуть, що кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ

    Президент Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника. Іншим указом він звільнив з посади Антона Кориневича, повідомляє пресслужба президента.

    Також розпорядженням президента звільнено з посади першої заступниці постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Дар'ю Свиридову.

    Зеленський подякував Кориневичу та Свиридовій за командну роботу, важливі здобутки постійного представництва президента України в Криму та спільні зусилля з наближення деокупації Криму та Севастополя.

    «Глава держави також привітав на посаді постійного представника президента України в АРК Тамілу Ташеву та на посаді заступника постійного представника Дениса Чистікова, які спільно з командою представництва продовжать визначений президентом курс щодо деокупації та реінтеграції Криму, захисту прав наших громадян з тимчасово окупованого півострова», - йдеться в повідомленні.

    Кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ.

    Як зазначили в пресслужбі, держава активно бореться за повернення території Кримського півострова, не забуваючи й про людей, заради яких триває ця боротьба. Деокупація та реінтеграція Криму – це стратегічна робота, яка буде продовжена.

    «Жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути й не буде. Війна Росії проти України почалася з окупації Кримського півострова та має завершитися поверненням українського прапора до Автономної республіки Крим і міста Севастополя», – йдеться в повідомленні.

    Теги: Крим росія окупанти війна кадрові зміни Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму