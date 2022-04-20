Арестович назвав шість речей, необхідних для деблокади Маріуполя

Зараз українська армія робить все можливе та неможливе, щоб полегшити долю захисників Маріуполя

Наразі ситуація в Маріуполі є важкою і деблокада міста неможлива, оскільки для цього потрібно зробити шість речей. Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«Маріуполь - це важка проблема. Коли розповідають про деблокаду Маріуполя, треба зробити шість речей. Давайте порахуємо і скажемо, чи реально це зробити військовим шляхом, чи ні», - сказав він на стрімі «24 каналу».

За словами Арестовича, для деблокади Маріуполя треба зробити:

зупинити наступаюче на Запоріжжя багатотисячне угруповання противника;

розбити це угруповання;

пробити коридор до Маріуполя та забезпечити захист флангів;

пройти 120 кілометрів до Маріуполя степовими дорогами під ударами російської авіації;

пробити зовнішнє та внутрішнє коло оточення Маріуполя;

з вуличними боями пробитися до «Азовсталі».

«Як ви думаєте, це реально? Якби у нас була така змога прямо зараз, то ми б уже вели війну у Підмосков'ї», - зазначив Арестович.

Водночас, він наголосив, що зараз українська армія робить все можливе та неможливе, щоб полегшити долю захисників Маріуполя. Зокрема, українські війська б'ють артилерією по позиціях противника.

Нагадаємо, сьогодні полк «Азов» опублікував відео із Маріуполя – міста у ворожій облозі, захисники якого стримують наступ російських окупантів уже більше місяця. На кадрах видно тіла загиблих українців. Деякі з них лежать біля автомобілів, деякі – просто на землі.

Командир 36 бригади морпіхів, яка також боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників «залишилося лише кілька днів, а то й годин».

На сьогодні Україна попередньо домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя для жінок, дітей і людей похилого віку. Увесь час окупанти не тільки тримали місто в блокаді, а й заважали централізованій евакуації. Виїзд був можливий тільки приватним транспортом, і то не щодня.



