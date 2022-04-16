Стало відомо, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів

Обсяг робіт у регіонах, що зазнали дії рашистів, колосальний

Триває відновлення нормального життя в областях і районах, звідки вигнали ворогів

Станом на 15 квітня деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значущих для нас, для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні.

На звільнених територіях триває розмінування. Відновлюють постачання електрики, води та газу, роботу поліції, пошти, структур державної та місцевої влади.

На території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів. Поновлюється надання регулярної та екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур – там, де це справді можливо.

Загалом російські війська зруйнували або пошкодили вже 1018 освітніх закладів по всій нашій країні.

Почали відновлення доріг та залізничного сполучення. Зокрема, від завтра відновиться залізничне сполучення з Черніговом та Ніжином. Вже курсують потяги між містами Сумської області.

«Команди «Укравтодору» та «Укрзалізниці» працюють достатньо ефективно, і я вдячний їм за цю швидкість. За те, що повертають людям відчуття нормальності життя, яке окупанти намагалися знищити назавжди», – сказав президент.

Нагадаємо, також 15 квітня президент провів важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави.

Крім того, Зеленський прокоментував прогнози щодо тривалості війни з РФ.

Також Зеленський розповів, яке рішення допоможе наблизити мир в Україні (відео).