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    Події в Україні

    На Харківщині окупанти катують людей у концтаборі, розпочато розслідування

    Рашисти&nbsp;незаконно утримують людей, застосовують до них фізичне та психологічне насильство - На Харківщині окупанти катують людей у концтаборі, розпочато розслідування
    Рашисти незаконно утримують людей, застосовують до них фізичне та психологічне насильство
    фото з відкритих джерел

    Загарбники змушують людей співпрацювати з ними та ставати до лав «другої армії світу»

    В окупованому Вовчанську, що на Харківщині, загарбники викрали та вивезли до Росії обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір. Там незаконно утримують людей, застосовують до них фізичне та психологічне насильство, повідомили в Офісі Генпрокурора.

    Окрім того, загарбники змушують людей співпрацювати з ними та ставати до лав «другої армії світу».

    За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

    Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що подібні дії окупанти здійснювали й в захопленому Ізюмі для «мобілізації» місцевого населення.

    Нагадаємо, російські військові повністю ізолюють від України окуповані населені пункти на Харківщині, забороняють евакуацію, не допускають туди волонтерів й навіть розстрілюють їх.

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    Теги: Харків росія окупанти війна військові Харківщина розслідування Україна місто населення окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    На Харківщині окупанти катують людей у концтаборі, розпочато розслідування