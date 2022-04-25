На Харківщині окупанти катують людей у концтаборі, розпочато розслідування
Загарбники змушують людей співпрацювати з ними та ставати до лав «другої армії світу»
В окупованому Вовчанську, що на Харківщині, загарбники викрали та вивезли до Росії обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір. Там незаконно утримують людей, застосовують до них фізичне та психологічне насильство, повідомили в Офісі Генпрокурора.
Окрім того, загарбники змушують людей співпрацювати з ними та ставати до лав «другої армії світу».
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що подібні дії окупанти здійснювали й в захопленому Ізюмі для «мобілізації» місцевого населення.
Нагадаємо, російські військові повністю ізолюють від України окуповані населені пункти на Харківщині, забороняють евакуацію, не допускають туди волонтерів й навіть розстрілюють їх. Читайте також:
Нагадаємо, російські військові повністю ізолюють від України окуповані населені пункти на Харківщині, забороняють евакуацію, не допускають туди волонтерів й навіть розстрілюють їх.
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