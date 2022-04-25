На Харківщині окупанти катують людей у концтаборі, розпочато розслідування

Рашисти незаконно утримують людей, застосовують до них фізичне та психологічне насильство

Загарбники змушують людей співпрацювати з ними та ставати до лав «другої армії світу»

В окупованому Вовчанську, що на Харківщині, загарбники викрали та вивезли до Росії обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір. Там незаконно утримують людей, застосовують до них фізичне та психологічне насильство, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Окрім того, загарбники змушують людей співпрацювати з ними та ставати до лав «другої армії світу».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що подібні дії окупанти здійснювали й в захопленому Ізюмі для «мобілізації» місцевого населення.