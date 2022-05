ЗСУ ведуть контрнаступ: розвідка Британії показала, як змінилася ситуація на фронті

Окупанти продовжують активні наступальні дії на Донбасі, але на деяких напрямках переходять в оборону. Українські воїни успішно контратакують. Про це свідчить оновлена карта боїв в Україні, опублікована розвідкою Великої Британії.

Карта свідчить про те, що Сили оборони України перейшли в наступ на Харківщині та Херсонщині. В українців на цих напрямках є гарні результати.

Українські воїни повернули контроль над деякими раніше окупованими територіями та просунулися на кілька кілометрів вглиб областей у напрямку державного кордону.

Водночас окупанти активно наступають у Луганській та Донецькій областях. Українське військо обороняється.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 May 2022



