ЗСУ ведуть контрнаступ: розвідка Британії показала, як змінилася ситуація на фронті

Українські бійці ведуть контрнаступ на двох напрямках

Окупанти продовжують активні наступальні дії на Донбасі, але на деяких напрямках переходять в оборону. Українські воїни успішно контратакують. Про це свідчить оновлена карта боїв в Україні, опублікована розвідкою Великої Британії.

Карта свідчить про те, що Сили оборони України перейшли в наступ на Харківщині та Херсонщині. В українців на цих напрямках є гарні результати.

Українські воїни повернули контроль над деякими раніше окупованими територіями та просунулися на кілька кілометрів вглиб областей у напрямку державного кордону.

Водночас окупанти активно наступають у Луганській та Донецькій областях. Українське військо обороняється.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/94E5eEDqiw



#StandWithUkraine pic.twitter.com/AKJQbaQZug — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 31, 2022

Нагадаємо, триває 97-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бої тривають на Донецькому напрямку. Противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Також у Сєвєродонецьку окупанти кидають усі сили на захоплення міста.