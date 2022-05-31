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рус
    Події в Україні

    ЗСУ ведуть контрнаступ: розвідка Британії показала, як змінилася ситуація на фронті

    ЗСУ ведуть контрнаступ: розвідка Британії показала, як змінилася ситуація на фронті

    Українські бійці ведуть контрнаступ на двох напрямках

    Окупанти продовжують активні наступальні дії на Донбасі, але на деяких напрямках переходять в оборону. Українські воїни успішно контратакують. Про це свідчить оновлена карта боїв в Україні, опублікована розвідкою Великої Британії.

    Карта свідчить про те, що Сили оборони України перейшли в наступ на Харківщині та Херсонщині. В українців на цих напрямках є гарні результати.

    Українські воїни повернули контроль над деякими раніше окупованими територіями та просунулися на кілька кілометрів вглиб областей у напрямку державного кордону.

    Водночас окупанти активно наступають у Луганській та Донецькій областях. Українське військо обороняється.

    Нагадаємо, триває 97-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бої тривають на Донецькому напрямку. Противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Також у Сєвєродонецьку окупанти кидають усі сили на захоплення міста.

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    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ведуть контрнаступ: розвідка Британії показала, як змінилася ситуація на фронті