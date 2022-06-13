  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Зеленський закликав Шольца перестати балансувати між Україною і Росією
рус
    Події в Україні

    Зеленський закликав Шольца перестати балансувати між Україною і Росією

    Зеленський заявив, що Шольц повинен підтримати Україну - Зеленський закликав Шольца перестати балансувати між Україною і Росією
    Зеленський заявив, що Шольц повинен підтримати Україну
    фото: president.gov.ua

    Шольц має бути більш впевненим у підтримці України, зазначив президент

    Президент України Володимир Зеленський розкритикував намагання канцлера Німеччини Олафа Шольца зберегти рівновагу у відносинах між Києвом і Москвою. Про це глава держави заявив в інтерв’ю ZDF.

    «Шольц та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією», – переконаний Зеленський.

    Президент України також закликав канцлера бути більш однозначним у відносинах із Україною.

    «Нам потрібно, щоб канцлер Шольц запевнив нас, що Німеччина підтримає Україну», – підкреслив глава держави.

    Він також подякував німецькому народу за допомогу Україні. На думку Зеленського, підтримка простих німців відчувається значно більше, ніж з боку уряду країни.

    Раніше Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».

    Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський закликав Шольца перестати балансувати між Україною і Росією