Зеленський закликав Шольца перестати балансувати між Україною і Росією
Шольц має бути більш впевненим у підтримці України, зазначив президент
Президент України Володимир Зеленський розкритикував намагання канцлера Німеччини Олафа Шольца зберегти рівновагу у відносинах між Києвом і Москвою. Про це глава держави заявив в інтерв’ю ZDF.
«Шольц та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією», – переконаний Зеленський.
Президент України також закликав канцлера бути більш однозначним у відносинах із Україною.
«Нам потрібно, щоб канцлер Шольц запевнив нас, що Німеччина підтримає Україну», – підкреслив глава держави.
Він також подякував німецькому народу за допомогу Україні. На думку Зеленського, підтримка простих німців відчувається значно більше, ніж з боку уряду країни.
Раніше Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».
Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.
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