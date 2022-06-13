Зеленський закликав Шольца перестати балансувати між Україною і Росією

Шольц має бути більш впевненим у підтримці України, зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський розкритикував намагання канцлера Німеччини Олафа Шольца зберегти рівновагу у відносинах між Києвом і Москвою. Про це глава держави заявив в інтерв’ю ZDF.

«Шольц та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією», – переконаний Зеленський.

Президент України також закликав канцлера бути більш однозначним у відносинах із Україною.

«Нам потрібно, щоб канцлер Шольц запевнив нас, що Німеччина підтримає Україну», – підкреслив глава держави.

Він також подякував німецькому народу за допомогу Україні. На думку Зеленського, підтримка простих німців відчувається значно більше, ніж з боку уряду країни.

Раніше Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».

Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.