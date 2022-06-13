Німеччина поки не підтверджує візит Шольца до Києва

Німеччина наразі не підтверджує повідомлення ЗМІ у понеділок про те, що канцлер Олаф Шольц поїде до Києва у четвер з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Про це заявив речник уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Reuters.

«Ми досі не підтверджуємо це», – сказав речник.

Італійська газета La Stampa раніше повідомила, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня.

Видання відзначило, що лідери приїдуть разом, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському.

Шольц, який не був у Києві з початку війни, зіткнувся з критикою за кордоном за його обережність у постачанні Україні важкого озброєння, такого як танки та гаубиці, і був змушений виправдовуватися, що Берлін не демонструє лідерство.

Вдома серед молодших партнерів Шольца по коаліції також зросло розчарування через те, що, на їхню думку, є недоліками в його політиці щодо України.

Як раніше повідомлялося, Україна очікує, що під час свого візиту до Києва канцлер Німеччини Олаф Шольц стримає обіцянки щодо постачання зброї та вступу України до ЄС.

Нагадаємо, Шольц збирається приїхати в Україну. Вже в червні може відбутися спільний візит з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Також Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».

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