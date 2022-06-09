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  4. Канцлер Шольц поставив невтішний діагноз Путіну
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    Політика

    Канцлер Шольц поставив невтішний діагноз Путіну

    Запроваджені санкції вже починають обмежувати можливості розвитку Росії - Канцлер Шольц поставив невтішний діагноз Путіну
    Запроваджені санкції вже починають обмежувати можливості розвитку Росії
    фото: Facebook Шольца

    Канцлер Німеччини розкритикував плани президента Росії Путіна щодо України

    Президент Росії Володимир Путін не може усвідомити початкової безнадійності своїх планів щодо війни в Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Bild.

    «Не зумівши захопити всю Україну і відвівши свої війська від Києва, він зараз бомбардує райони на Сході, особливо Донбас, й, мабуть, вважає, що якщо він там все розбомбить, то потім це може стати частиною російської імперії», – заявив Шольц.

    За словами канцлера, економічні санкції, запроваджені через агресію РФ, вже починають обмежувати можливості розвитку Росії. Путін зможе позбутися санкцій лише у випадку, якщо він «виведе війська та домовиться про справедливий мир з Україною».

    Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший». За його словами, Німеччина є одним із головних прихильників України у військовому відношенні.

    Додамо, що 1 червня Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.

    Раніше видання The Guardian назвало Шольца та Макрона «дурнями, які нормалізують масові вбивства». Також польський журнал показав, як «Шольц та Макрон рятують Путіна».

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    Теги: росія Німеччина санкції війна Україна Олаф Шольц #stoprussia
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    Канцлер Шольц поставив невтішний діагноз Путіну