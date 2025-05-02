Харків: російський дрон влучив у багатоповерхівку, кількість поранених зросла (відео)

28 людей постраждали через удар по Харкову

За інформацією міського голови Ігора Терехова, ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові, повідомляє «Главком».

Терехов зазначив, що в місті зафіксовано 17 «прильотів». На місцях влучань виникли пожежі.

Кількість постраждалих зросла до 28 осіб. Внаслідок «прильоту» у Салтівському районі Харкова пошкоджений багатоквартирний будинок та палають автівки.

Місцеві пабліки публікують відео влучання.

На місці влучань працюють фахівці ДСНС та медики. Також надійшла попередня інформація про удар ворожого БпЛА по приватному будинку.

Нагадаємо, про загрозу ударних БпЛА влада повідомила близько 21:30. Згодом стало відомо, що у Харкові прогриміла серія вибухів.

Станом на 22:05 у Харкові зафіксовано понад 15 потужних вибухів у районах міста. Атака на Харків триває, наразі відомо про влучання ворожих БпЛА у двох районах міста.