«Звичайно, тут є ризики для України»: Санду розкрила плани Кремля щодо Молдови

За її словами, існує ризик того, що РФ спробує втягнути Молдову у війну.

Ставка Кремля на парламентських виборах, як і на президентських у 2024 році, полягає в тому, щоб замінити керівництво Республіки Молдова людьми, яких він може контролювати, і якщо йому вдасться контролювати владу, він використає Республіку Молдова проти України. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду ефірі на Jurnal TV, пише «Главком».

Санду заявила, що на сьогодні Україна залишається щитом Молдови і що влада в Кишиневі має моральний обов'язок не допустити використання Молдови проти України.

На прохання уточнити, яким чином Молдова може бути використана проти України, Санду відповіла, що Москва докладає величезних зусиль, щоб вплинути на результат виборів у Молдові.

«Ми бачили це безпрецедентне втручання минулого року, і цілком очевидно, що і цього року вона намагатиметься вплинути на результат виборів. Ставка Кремля полягає в тому, щоб змінити керівництво країни на людей, яких він може контролювати. І йдеться не лише про Молдову, адже інтерес Росії зараз – це Україна. Якщо Кремль отримає контроль над владою, він використає РМ проти України», – заявила Санду.

За її словами, існує ризик того, що РФ спробує втягнути Молдову у війну.

«У нас 1200 кілометрів кордону з Україною. Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон з дружньої країни перетворюється на кордон з країною, яка контролюється Москвою. Звичайно, ризики тут є для України, але в той же час ризики зростають і для Молдови», – зазначила Санду.

Вона підкреслила, що заради безпеки громадян, а також для того, щоб не ускладнювати ситуацію в Україні, цього не повинно статися.

«У нас є моральний обов'язок залишатися на правильному боці, залишатися дружньою країною», – підсумувала Санду.

Нагадаємо, Парламент Республіки Молдова призначив дату чергових парламентських виборів. Парламент проголосував за те, щоб наступні парламентські вибори відбулися 28 вересня. Рішення підтримали 57 законодавців, 32 – утрималися. Тим часом опозиція хотіла, щоб вони відбулися на два місяці раніше, 27 липня.