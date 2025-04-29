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В одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА
Дрони атакують Київ
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога в столиці та на Київщині триває

У ніч на 29 квітня у столиці прогриміли вибухи. Про наслідки російської атаки на Київ повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

За його словами, у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА.

«На місце прямують рятувальники», – повідомив Ткаченко.

Інформації щодо руйнувань та постраждалих внаслідок атаки РФ наразі немає.

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Теги: тривога дрон вибух Київ

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