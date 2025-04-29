В одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА
Повітряна тривога в столиці та на Київщині триває
У ніч на 29 квітня у столиці прогриміли вибухи. Про наслідки російської атаки на Київ повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».
За його словами, у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА.
«На місце прямують рятувальники», – повідомив Ткаченко.
Інформації щодо руйнувань та постраждалих внаслідок атаки РФ наразі немає.
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