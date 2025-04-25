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Сьогодні в Києві оголошено день жалоби

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Сьогодні в Києві оголошено день жалоби
фото з відкритих джерел

Окупанти вчора вбили в Києві 12 людей

Сьогодні, 25 квітня, в Києві оголошено день жалоби. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає «Главком».

«25 квітня в Києві оголошений днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора вночі російські окупанти вдалися до чергової комбінованої атаки по Україні і, зокрема, по Києву. Ворог традиційно, посеред ночі, застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше десятеро людей, дістали травми ще понад 70, зокрема й діти.

Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома», яка побувала на місці ракетного удару у Святошинському районі Києва. 

Атака на Київ була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. 

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Внаслідок удару загинули 12 людей. За попередніми даними, 90 людей постраждали.

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Теги: дрон ракета Київ війна

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