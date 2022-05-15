Жительці Бучі через 80 днів вдалося повернути кота, якого викрали рашисти

Тварину на БТРі разом із технікою вивезли до Білорусі

Рашисти викрали із окупованої Бучі кота породи мейн-кун на прізвисько Макс. Вони 300 кілометрів везли його на БТРі разом із захопленою технікою. У районі Гомеля коту вдалося втекти.

Історію тварини господиня Альона Кукурузка розповіла виданню «Думская». Їй чудом вдалося повернути улюбленця.

«Ми живемо за три кілометри від Гостомельського аеродрому, у лісовій Бучі, – каже Альона, яка з півторарічним сином наразі знайшла притулок у Чехії. – Коли вночі вони почали нас бомбити, я впала в якийсь ступор, обійняла сина і сиділа на ліжку, нікуди не хотіла. Чоловік вмовив мене. Зійшлися на тому, що він відвезе нас до Житомира, а сам повернеться назад за речами та нашим котом Максом. Я взяла один рюкзак, чоловік був просто у спортивному костюмі. Коли ми доїхали до кордону Київської області, почали дзвонити сусіди та казати, що селище бомбардують, висадився десант. Ми зрозуміли, що повертатися нема куди».

На початку березня селище окупували, а у будинку молодої жінки оселилися уродженці російської глибинки.

«Росіяни поставили у нас у дворі свій БТР, викопали вздовж паркану окоп. Сусід-дідусь не виїхав і з підвалу нам розповідав, що діється. Спочатку Макса бачили в селищі – він один такий рудий».

Наприкінці березня українські захисники вибили ворога з Бучі і світ зміг побачити «сліди» російського чобота.

«Весь будинок був розбитий і пограбований, – розповідає Альона. – Меблі зіпсували, обписали матами, особисті речі витрусили з шаф. Все лежало в купі при виході, мабуть, збиралися вкрасти, але не встигли. А у дитячій кімнаті наші сапери виявили розтяжку з гранатою. Ми почали шукати Макса. Я сподівалася, що він живий та його вивезли волонтери, які рятували свійських тварин. 38 днів я наполегливо вірила, що він живий. Без доказів, попри те, що всі писали, що в нашому селищі було пекло. Напевно, задовбала всі фонди та волонтерські центри та групи підтримки Гостомеля та Бучі».

Місяць тому телефон Олени завібрував від дзвінка з незнайомого номера. Телефонували на вайбер із Білорусі.

«На кулоні були ваші контакти, ми не знали, дзвонити чи ні і як ви поставитеся до білорусів, після всього, що відбувається», – сказала дівчина на іншому кінці трубки.

Виявилось, що Макса викрали росіяни. Кіт проїхав понад 300 км на броні російського БТРу разом із вкраденою у мешканців Бучі та Ірпеня побутовою технікою. У районі Гомеля мейн-куну вдалося втекти та прибитися до місцевих жителів.

Білоруські волонтери допомогли зробити Максу новий ветеринарний паспорт та чіп – без документів вивезти тварину за кордон неможливо – і передали її польським волонтерам на кордоні. Зараз кіт, що добряче схуд, возз'єднався з сім'єю в Чехії.

Нагадаємо, керівник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко не здивований тим, що рашисти почали красти газ на окупованих територіях, адже вони крадуть все, що тільки можна. Навіть брудну білизну.

До слова, окупанти масово грабують домівки українців. При чому забирають найнесподіваніші речі, на перший погляд. «Видайте своїм солдатам труси. Вони вкрали труси навіть у моєї дружини», − звернувся захисник України до російських генералів.

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