Сєвєродонецьк під ворожими обстрілами: є загиблі

Окупанти влучили в будинок у старому районі Сєвєродонецька

Влада закликає мешканці Сєвєродонецька залишатися в укриттях

Внаслідок ворожого обстрілу Сєвєродонецька снаряд влучив у житловий будинок у старому районі міста. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У результаті обстрілу є двоє загиблих.

«Орки вчора ввечері накрили місто артилерією, обстріли продовжилися і сьогодні, тож загиблих виявили лише зараз. Було влучання в житловий будинок», – розповів Гайдай.

Він закликав містян, які прийняли рішення не покидати місто, перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, за минулу добу російські загарбники здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку. Гатили по житлових будинках, хімзаводу, технікуму та лікарні. Лише за вечір поранень зазнали дев'ять мирних мешканців міста. Всі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні.

15 травня під час евакуації мирного населення у Сєвєродонецьку під обстріл потрапив автомобіль патрульної поліції. Там були діти.

Нагадаємо, неподалік від Сєвєродонецька на Луганщині зруйновано автомобільний міст через річку Борова до Рубіжного, він постраждав від окупантів вже вдруге.

За оперативними даними Генерального штабу ЗСУ, 15 травня на Донецькому напрямку противник продовжує здійснювати інтенсивні обстріли вздовж лінії зіткнення та намагається закріпитися на зайнятих позиціях, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Основні зусилля ворог продовжував зосереджувати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.