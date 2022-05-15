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    Події в Україні

    Українські штурмовики Су-25 нищать ворогів на наднизьких висотах (відео)

    Українська авіація вправно кошмарить ворогів - Українські штурмовики Су-25 нищать ворогів на наднизьких висотах (відео)
    Українська авіація вправно кошмарить ворогів
    фото з відкритих джерел

    Су-25 бомблять позиції рашистів на фронті

    Пілоти Повітряних сил ЗСУ продовжують нищити російських окупантів. Так, у мережі з'явився відеозапис того, як вітчизняні Су-25 бомблять позиції рашистів на фронті. Ролик опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у себе в Telegram-каналі.

    «Українські бійці зняли відео роботи наших штурмовиків Су-25 «Грач» на наднизьких висотах», – підписав відео журналіст.

    Нагадаємо, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки 89 із 90 гаубиць М-777, які входили до пакету допомоги на $800 млн. Американські гаубиці вже працюють на фронті.

    Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав у дії надані американцями гаубиці калібру 155 мм типу М777.

    Українські військові показали, як проходять тренування на американських БТР М113, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

    Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні. Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України уже 9 травня.

    Читайте також: Чи вистачить Україні ленд-лізу для відбиття усіх атак ворога: відповідь Резнікова
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Українські штурмовики Су-25 нищать ворогів на наднизьких висотах (відео)