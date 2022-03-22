Крадуть навіть килими. Окупанти грабують будинки на Київщині (відео)

В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Рівень мародерства російських окупантів виходить на новий рівень.

Як повідомив екс-нардеп Ігор Луценко, на Київщині окупанти крадуть навіть килими. Він виклав у себе на сторінці відповідне відео

«Не жарт. Окупанти крадуть килими із багатоповерхівок поблизу Гостомельського аеропорту», − написав Луценко.

На відео видно три ворожі броньовані машини, біля яких ходять окупанти. На двох БМП лежать вкрадені ними килими.

Нагадаємо, російські окупанти у Гостомелі убивали не тільки людей, а і коней.

За інформацією власниці центру, росіяни захопили територію стайні і 10 днів перебували на території «Александрії». Вони не пускали дівчат-працівниць центру погодувати коней, які залишалися у стайні. Працівники центру верхової їзди увесь цей час перебували у Бучі, намагаючись якимось чином дістатися до стайні.