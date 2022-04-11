  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Вкрали труси дружини. Український захисник звернувся до окупантів (відео)

    Чоловік з гумором розповів, як його будинок пограбували рашисти - Вкрали труси дружини. Український захисник звернувся до окупантів (відео)
    Чоловік з гумором розповів, як його будинок пограбували рашисти
    скріншот з відео

    Армія мародерів продовжує нишпорити по Україні

    Окупанти продовжують грабувати домівки українців. При чому забирають найнесподіваніші речі, на перший погляд.

    «Видайте своїм солдатам труси. Вони вкрали труси навіть у моєї дружини», − звернувся захисник України до російських генералів.

    За його словами, він приїхав додому, який нещодавно звільнили від окупантів. Хотів перевірити, чи немає замінувань, а натомість виявив, що всю йогоспідню білизну було вкрадено.

    Але найсмішніше, що труси його дружини окупанти теж поцупили.

    Нагадаємо, у ході боїв 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла у полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Підполковник був одягнений у спідню білизну і шкарпетки Збройних Сил України.

    Теги: росія окупанти війна Україна речі окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вкрали труси дружини. Український захисник звернувся до окупантів (відео)