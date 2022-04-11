Вкрали труси дружини. Український захисник звернувся до окупантів (відео)

Чоловік з гумором розповів, як його будинок пограбували рашисти

Армія мародерів продовжує нишпорити по Україні

Окупанти продовжують грабувати домівки українців. При чому забирають найнесподіваніші речі, на перший погляд.

«Видайте своїм солдатам труси. Вони вкрали труси навіть у моєї дружини», − звернувся захисник України до російських генералів.

За його словами, він приїхав додому, який нещодавно звільнили від окупантів. Хотів перевірити, чи немає замінувань, а натомість виявив, що всю йогоспідню білизну було вкрадено.

Але найсмішніше, що труси його дружини окупанти теж поцупили.

Нагадаємо, у ході боїв 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла у полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Підполковник був одягнений у спідню білизну і шкарпетки Збройних Сил України.