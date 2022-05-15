Голова українського журі на «Євробаченні» вибачився перед Польщею

Чому представник Польщі на пісенному конкурсі не отримав від українського журі балів?

Голова журі від України на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022» Вадим Лисиця вибачився перед польським народом за те, що представник Польщі не отримав від національного журі балів, і пояснив, що вони діяли за регламентом. Про це Лисиця сказав під час zoom-брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Я вибачаюся перед польським народом за те, що вийшло так, але нічого зробити не можу, бо це принципова позиція. І все зроблено чесно. Вся наша і моя також любов, яка спрямована польському народу за його величезну допомогу, виразилася в 12 балів від глядачів. Я наголошую, що ми працювали суто по регламенту. Результати голосування ми побачили разом з усіма вночі. І для нас це теж було дивина», – сказав голова журі.

Він додав, що більшість країн ЄС проголосували так само, як українці, оскільки оцінювали рівень співу, постановку номеру і загальне враження.

На запитання кореспондента Укрінформу, як так вийшло, що є члени журі (яких всього 5), які зізнаються, що ставили 10 та 7 балів, а в результаті конкурсант з Польщі отримав від України - 0, Лисиця відповів, що члени журі ставили не бали, а позицію. Тобто 1 – за найкращий виступ, 24 – за найгірший.

«Потім вираховується середнє і виходить кількість балів, які отримує країна. Ці підрахунки робить Європейська мовна спілка», – додав Лисиця.

За словами голови делегації України на «Євробаченні» Оксани Скибінської, після конкурсу до Європейської мовної спілки звернулися шість країн, які зазначили, що віддавали свої голоси за Україну, проте їх помилково приписали іншим конкурсантам. Наразі цю ситуацію з’ясовують.

Нагадаємо, 14 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Попри те, що Україна впевнено перемогла на «Євробаченні-2022», цей конкурс несподівано спровокував внутрішньоукраїнський скандал. Глядачі та користувачі мережі обурилися оцінками наших членів журі учасникам від інших країн. Зокрема, найбільші дискусії викликав той факт, що українське журі не дало жодного балу Польщі.

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