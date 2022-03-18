Російські пропагандисти так нічого і не зрозуміли про Україну
У російському вермахті давно втратили різницю між реальністю та віртуальністю
Мовою оригіналу
Послушала немного рос ТВ. Один «деятель» там размышлял по поводу нейтралитета. Так вот товарищ в своих фантазиях дошел до того, что у Украины не должно быть не то, что ВСУ, но и вообще никаких силовых и разведывательных структур.
И даже Минобороны не должно быть.
В рос вермахте давно потеряли разницу между реальностью и виртуальностью. Они так ничего и не поняли про Украину. Расчет – исключительно на внутреннюю аудиторию РФ.
Только для этой аудитории скоро не пропаганда будет иметь значение, а как раз реальная ситуация – с безработицей и обнищанием.
С учетом массового ухода иностранных компаний из России, а также остановки работы российских (там где есть технологическая зависимость и доля в собственности), миллионов двадцать будут бродить без работы.
Впрочем, они все в России (в случае бунтов) могут быть объявлены национал-предателями, и дальше – в колонии, как рабсила за еду.
Джерело: блог Олесі Яхно