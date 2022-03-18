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    Думки вголос

    Російські пропагандисти так нічого і не зрозуміли про Україну

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російські окупанти зазнають в Україні важких втрат - Російські пропагандисти так нічого і не зрозуміли про Україну
    Російські окупанти зазнають в Україні важких втрат

    У російському вермахті давно втратили різницю між реальністю та віртуальністю

    Мовою оригіналу

    Послушала немного рос ТВ. Один «деятель» там размышлял по поводу нейтралитета. Так вот товарищ в своих фантазиях дошел до того, что у Украины не должно быть не то, что ВСУ, но и вообще никаких силовых и разведывательных структур.

    И даже Минобороны не должно быть.

    В рос вермахте давно потеряли разницу между реальностью и виртуальностью. Они так ничего и не поняли про Украину. Расчет – исключительно на внутреннюю аудиторию РФ.

    Только для этой аудитории скоро не пропаганда будет иметь значение, а как раз реальная ситуация – с безработицей и обнищанием.

    С учетом массового ухода иностранных компаний из России, а также остановки работы российских (там где есть технологическая зависимость и доля в собственности), миллионов двадцать будут бродить без работы.

    Впрочем, они все в России (в случае бунтов) могут быть объявлены национал-предателями, и дальше – в колонии, как рабсила за еду.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські пропагандисти так нічого і не зрозуміли про Україну