Зі США в Україну спецрейсом повернулися ще 194 громадяни



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Ще 194 українців повернулися додому з США

Це перший в історії українських авіаліній літак з Сіетла

В Україну спецрейсом повернулися 194 пасажира з Сіетла (США). Про це повідомила пресслужба посольства України в США.

«194 пасажира повернулися додому комерційним спецрейсом з США. Літак доставив громадян, які перебували на західному узбережжі. Спецрейс здійснювався з м.Сіетл, шт.Вашингтон», - йдеться в повідомленні.

У посольстві підкреслили, що спецлітак є восьмим у процесі повернення громадян з США в Україну.

Також наголошується, що це перший в історії українських авіаліній літак з Сіетла.

Нагадаємо, 20 травня зі США до України спеціальним комерційним рейсом МАУ повертається ще 266 пасажирів. Літак, який відправився за напрямом «Нью-Йорк – Київ», став вже 7-м спецрейсом, який повертає людей зі США в Україну в період карантинних обмежень», - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що всі пасажири мають пройти самоізоляцію за допомогою спеціального електронного додатка «Дій вдома».

Наприкінці березня уже 109 448 громадян України повернулися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

8 травня в Україну з Німеччини повернулися 170 моряків, які застрягли на крізному лайнері. 10 травня в Україну повернулися понад 560 людей.