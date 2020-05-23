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    Події в Україні

    Зі США в Україну спецрейсом повернулися ще 194 громадяни

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    Ще 194 українців повернулися додому з США - Зі США в Україну спецрейсом повернулися ще 194 громадяни
    Ще 194 українців повернулися додому з США

    Це перший в історії українських авіаліній літак з Сіетла

    В Україну спецрейсом повернулися 194 пасажира з Сіетла (США). Про це повідомила пресслужба посольства України в США.

    «194 пасажира повернулися додому комерційним спецрейсом з США. Літак доставив громадян, які перебували на західному узбережжі. Спецрейс здійснювався з м.Сіетл, шт.Вашингтон», - йдеться в повідомленні.

    У посольстві підкреслили, що спецлітак є восьмим у процесі повернення громадян з США в Україну.

    Також наголошується, що це перший в історії українських авіаліній літак з Сіетла.

    Нагадаємо, 20 травня зі США до України спеціальним комерційним рейсом МАУ повертається ще 266 пасажирів. Літак, який відправився за напрямом «Нью-Йорк – Київ», став вже 7-м спецрейсом, який повертає людей зі США в Україну в період карантинних обмежень», - йдеться у повідомленні.

    Зазначають, що всі пасажири мають пройти самоізоляцію за допомогою спеціального електронного додатка «Дій вдома».

    Наприкінці березня уже 109 448 громадян України повернулися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

    8 травня в Україну з Німеччини повернулися 170 моряків, які застрягли на крізному лайнері. 10 травня в Україну повернулися понад 560 людей.

    США літак МАУ Україна
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