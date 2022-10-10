З'явився момент ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Запоріжжі (відео)

Уночі 10 жовтня Росія продовжила терор Запоріжжя та його мешканців

У результаті ракетного удару по Запоріжжю в одній із багатоповерхівок зруйновано цілий під’їзд. Приліт зафіксувала камера спостереження, всього ракет було близько десяти. Місцеві жителі опублікували відео в соцмережах.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтя Росія знову випустила близько десятка ракет по Запоріжжю. Також стало відомо, що рашисти зруйнували багатоповерхівку, є постраждалі.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч 9 жовтня обстріляли Запоріжжя.

Командування Повітряних сил Збройних сил повідомило, що атака була здійснена з керованих ракет Х-22 і Х-59. Загарбники випустили ракети з тимчасово окупованих Бердянська і Мелітополя. Більшість ракет влучила у приватні будинки та багатоповерхівки.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).