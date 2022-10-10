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Росія продовжує гатити ракетами по Запоріжжю, у місті лунають вибухи

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія продовжує гатити ракетами по Запоріжжю, у місті лунають вибухи
Олександр Старух підтвердив черговий обстріл Запоріжжя
фото з відкритих джерел

Уночі 10 жовтня Росія продовжила терор українських міст та їхніх мешканців

Вибухи пролунали у Миколаєві та Запоріжжі. В обох містах лунали вибухи під час тривог. Деталей про наслідки ракетних ударів у Миколаєві станом на 2:00 немає.

У деяких районах Запоріжжя зникла електрика. Повітряну тривогу в Запоріжжі та області оголосили близько 1:46. Водночас почали надходити перші повідомлення про вибухи у місті.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив черговий обстріл міста. За його словами, Росія знову випустила близько десятка ракет.

«Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються. Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки. Допомагаємо один одному. Ворог підступний, пам’ятаємо про це», – наголосив Старух.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч 9 жовтня обстріляли Запоріжжя. Президент Володимир Зеленський зазначив, що світ має бачити злочини Росії в Україні й опублікував фото наслідків атаки.

Раніше Зеленський наголошував, що кожен терорист, який хто віддав і виконав наказ обстріляти мирних жителів, відповідатиме перед законом і перед людьми.

Нагадаємо, командування Повітряних сил Збройних сил повідомило, що атака була здійснена з керованих ракет Х-22 і Х-59. Загарбники випустили ракети з тимчасово окупованих Бердянська і Мелітополя. Більшість ракет влучила у приватні будинки та багатоповерхівки.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Теги: Запоріжжя росія Миколаїв

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